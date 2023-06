Porsche 911 Carrera RS 3.8 è il nuovo Autobot “Mirage” nel film “Transformers: Il Risveglio”, che ci porta in un’epica avventura con gli Autobot in giro per il mondo, ambientata negli anni ’90, ed introduce una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che si uniranno ai primi nell’eterna battaglia sulla terra. L’Autobot “Mirage” assume le sembianze della leggendaria Porsche 911 Carrera RS 3.8 (964) e si unisce ai Transformer per combattere la battaglia che li attende. “Mirage” si batte per le forze del bene al fianco di Optimus Prime.

La 911 Carrera RS 3.8 è perfetta non solo perché il film è ambientato nel 1994, ma anche perché rispecchia i tratti caratteriali di ‘Mirage’, un personaggio coriaceo, dal cuore buono e di tanto in tanto dalla vena un po’ ribelle.

Porsche 911 Carrera RS 3.8: caratteristiche

Porsche ha costruito solo 55 esemplari della Carrera RS 3.8, il che la rende un’auto storica di eccezionale rarità. Per evitare il rischio di danni, non è stato utilizzato alcun modello originale per le riprese. Sono state invece costruite cinque auto per il set che esternamente sono identiche alla 964, ma che in realtà non sono esemplari originali della Porsche 911 Carrera RS 3.8.

Tuttavia, è stata utilizzata una vera 911 RS 3.8 per creare un sound del motore autentico per Mirage, affinché il film potesse essere quanto più fedele alla realtà.

Ciascuno degli esemplari cinematografici svolge una funzione particolare. Una vettura, ad esempio, è stata modificata perché potesse andare in retromarcia a velocità più elevate; un’altra è stata preparata appositamente per le sequenze acrobatiche, mentre un’altra ancora veniva comandata dall’esterno della cabina di guida durante le scene che si concentravano sull’attore all’interno.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.