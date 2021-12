Arrivano sul mercato italiano le Ruff Cycles 2022. Tuttavia, Ciclo Promo Components lancia in distribuzione esclusiva sul mercato italiano la eBike Lil’Buddy. Si tratta quindi di una bicicletta a pedalata assistita pensata per coloro che amano divertisti. Tutte le bici Ruff Cycles 2022 sono fatte a mano, progettate e assemblate in Germania, nel quartier generale a Regensburg.

Ruff Cycles Lil’Buddy eBike

LIL’BUDDY eBike è la bici perfetta per chi vuole distinguersi scegliendo il design ricercato creato da Aaron Bethlenfalvy e dal team di Ruff Cycles. Questa bici elettrica è dotata di motore Bosch disponibile in due diverse versioni, Active Line e Performance Line CX, e freni idraulici Shimano o equivalenti. LIL’BUDDY eBike è un tributo agli anni Settanta reinterpretato in chiave moderna.

La batteria PowerPack è nascosta sotto il sedile semplice da rimuovere e caricare a casa o in ufficio. Tuttavia è disponibile nella versione da 300Wh o 500Wh. L’energia disponibile è visibile dal display Purion attraverso il quale si può tenere tutto sotto controllo e switchare sulle 5 diverse modalità di guida che offrono il livello di assistenza più adatto a ogni situazione.

LIL’BUDDY: caratteristiche tecniche

Telaio in acciaio verniciato

Motore Bosch Active Line 250W (40Nm) / Performance Line 250W (75Nm)

Batteria integrata Bosch PowerPack da 300Wh / 500Wh, rimovibile

Manubrio Ruff Cycles BMX in chromoly

Freni idraulici Shimano BL-MT201 o equivalenti

Cambio Shimano Altus a 7 velocità

Cerchi in alluminio a doppio spessore 20” x 100 mm

Coperture da 20” x 4.0

Parafango anteriore (opzionale)

Parafango posteriore (opzionale)

Ruff Cycles Lil’Buddy: Prezzi

La nuova Lil’Buddy è disponibile in sei differenti colorazioni con prezzi di 2.899 euro (con motore Bosch Active Line) e 3.399 euro (con motore Bosch Performance Line CX).

Offerte Bici elettriche su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.