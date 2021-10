Frequenze Radio Sportiva 2022: elenco e streaming in auto

Tutto quello che serve per non perdere mai il contatto con Radio Sportiva, tutte le frequenze in Italia ed il palinsesto di tutti i programmi giornalistici che hanno fatto grande questa radio.

Frequenze Radio Sportiva FM 2022 nel nostro elenco da tenere sotto mano con tutte le città e province, utilissimo quando ci si sposta o si viaggia da una parte all’altra dell’Italia. Radio Sportiva è unica nel panorama radiofonico nazionale, trasmettendo solo notizie di sport tutti i giorni per tutto il giorno.

Radio Sportiva è nata il 1 Dicembre 2010 ed è riuscita ad imporsi fin da subito ai tantissimi appassionati di sport, per l’immediatezza che contraddistingue i giornalisti in redazione ma anche per i tanti collegamenti con opinionisti, ex giocatori e tutti coloro che orbitano nel mondo dello sport.

Radio Sportiva in streaming in auto: come fare?

Radio Sportiva è sempre disponibile in streaming, in questo modo possiamo seguirla anche in zone non coperte dal segnale radio FM sia in Italia sia all’estero. Ci sono ovviamente le indicazioni sul sito della radio, ma non è necessario visitarlo ogni volta, sono diverse le app ad esempio che permettono di sentire le radio direttamente dal proprio smartphone.

Per quanto riguarda iPhone, è disponibile l’app “RadioSportiva Live” a questo link. Per gli smartphone Android l’applicazione “Radio Sportiva” è presente su Google Play a questo link. Se però siete come noi e non amate avere decine e decine di app sul proprio telefono, esistono app gratuite come MyTunerFree o RadioGram che sono le nostre preferite perché raccolgono centinaia di stazioni radio in una sola ap.

Ascoltare la radio in streaming in auto, è molto semplice, vediamo in sintesi come si fa. Se avete un piano dati da almeno 50 GB al mese per il vostro smartphone, potete stare tranquilli. Collegate con un cavetto lo smartphone all’ingresso esterno AUX. Se non volete cavi, o non avete l’ingresso jack per la cuffia, potete usare il bluetooth. Ci sono anche i sempre comodi Android Auto ed Apple Car Play: utilizzandoli non avrete mai più il problema di cercare le frequenze FM di Sportiva.

Se la vostra automobile ha già qualche anno, potrebbe non avere il bluetooth o magari neanche l’ingresso AUX. Ecco allora che ci viene in aiuto l’elettronica, con alcuni piccoli apparecchietti che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM.

Nelle aree con poche stazioni radio funzionano benissimo, come ad esempio in certi tratti autostradali mentre purtroppo nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate possono subire interferenze. Il consiglio è quello di alzare al massimo il volume dello smartphone ed abbassare quello della radio, per sentire meno gli eventuali fruscii. Ovviamente funzionano anche per sentire la musica direttamente dal vostro smartphone o iPod o tablet. Noi ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro o quasi: visti i prezzi, vale la pena provarli.

Il Palinsesto di Radio Sportiva

Qui sotto la programmazione con le trasmissioni della radio. Ovviamente il palinsesto può cambiare in caso di dirette live o di avvenimenti importanti.

PALINSESTO

LUNEDI-VENERDI (diretta 07.00/21.00) PALINSESTO

SABATO-DOMENICA (diretta 08.00/21.00) 07.00-10.00 Rassegna Stampa

10.00-11.00 Microfono Aperto

11.00-12.00 Qui Sp…/A (lun. e gio. Processo)

12.00-12.40 Qui Sportiva a Voi…/A

12.40-13.00 Qui Sportiva a Voi…/B

13.00-13.20 Champions-Sp. Calciomercato

13.20-13.40 Racing Team+Internet Sport

13.40-14.00 Campioni+Bar Sport

14.00-14.40 Microfono Aperto

14.40-15.00 Qui Sportiva a Voi…/B

15.00-16.40 Diretta Sportiva

16.40-17.00 Sp. Calciomercato

17.00-17.40 Microfono Aperto

17.40-18.00 Internet Sport

18.00-19.20 Qui Sportiva a Voi…/A

19.20-19.40 Passione Sportiva

19.40-20.00 News dallo sport (ven. Libri e Sport)

20.00-20.40 Microfono Aperto

20.40-21.00 Rewind-Internet Sport 08.00-11.00 Rassegna Stampa

11.00-11.20 Buongiorno Sportiva

11.20-12.00 Microfono Aperto

12.00-12.20 Passione Sp.

12.20-12.40 Campioni, una razza…

12.40-13.00 Bar Sport

13.00-13.20 Speciale Serie C

13.20-14.00 Qui Sportiva a Voi…/B

14.00-15.00 Qui Sportiva a Voi…/A

15.00-17.00 Diretta Sportiva

17.00-18.00 Microfono Aperto

18.00-19.20 Qui Sportiva a Voi…/A

19.20-19.40 Passione Sportiva

19.40-20.00 News dallo sport

20.00-20.40 Microfono Aperto

20.40-21.00 Rewind-Internet Sport

Frequenze Sportiva 2022: elenco FM per regioni e città coperte

Qui sotto l’elenco completo di tutte le frequenze di Radio Sportiva in Italia. Le frequenze in FM coprono tutte le regioni, anche se alcune città non ricevono ancora il segnale della radio più famosa a livello nazionale a livello sportivo.

Se siete in una zona non coperta dal segnale, oltre allo streaming potete utilizzare i seguenti metodi:

Ascoltare la radio via satellite Hot Bird

Orbital Position: 13° East

Frequency: 12.149,00

Polarization: Vertical

Symbolrate: 27.500

Fec: 3/4

Orbital Position: 13° East Frequency: 12.149,00 Polarization: Vertical Symbolrate: 27.500 Fec: 3/4 Ascoltare la radio su SKY: Canale 8844

Ascoltare la radio sul Digitale Terrestre sul Canale 659 (per il centro Lombardia)

Ascoltare la radio su tivùsat sul Canale 644

Ascoltare la radio sul DAB+ in queste zone

In Piemonte su Torino / Cuneo

In Toscana su Firenze / Prato / Pistoia

In Sardegna su Cagliari / Carbonia-Iglesias

In Campania su Napoli / Caserta / nord Salerno

Tutto pronto per ascoltare Radio Sportiva, ecco a voi l’elenco di tutte le frequenze FM in Italia!

Frequenze Radio Sportiva Val d’Aosta

105.200 Aosta

Frequenze Radio Sportiva Trentino Alto Adige

92.000 Trento

92.000 Rovereto

Frequenze Radio Sportiva Friuli

95.200 Udine

95.600 Trieste

94.500 Buja, Gemona

106.600 Tolmezzo

106.600 Amaro

Frequenze Radio Sportiva Veneto

94.600 Padova ed Hinterland

94.600 Treviso, Venezia e prov.

97.600 Chioggia

107.400 Valle del Piave

Frequenze Radio Sportiva Lombardia

103.700 Centro Lombardia

92.800 Centro Lombardia, Piemonte Est, Prov. Sud Varese

96.800 Luino

96.700 Brescia

89.300 Nord Brescia, Sarezzo, Lumezzane, Gardone V.

93.300 Vobarno

96.200 Prov. Est Brescia

96.000 Lago d’Idro

96.500 Vestone, Lavenone

89.700 Lago d’Iseo

92.700 Bergamo

92.600 Varese città

92.700 Lecco ed Hinterland

103.700 Alto Lago di Como, ingresso Valtellina

103.700 Valganna, Marchirolo, Ponte Tresa

99.300 Sondrio

104.200 Mantova

101.500 Crema

Frequenze Radio Sportiva Piemonte

103.700 Torino e parte prov.

92.900 Novara, Biella

103.500 Biella, Vercelli

92.900 Alessandria

92.900 Asti

92.900 Cuneo e parte prov.

92.600 Verbania e Lago nord

92.400 Verbania città

96.800 Verbania, Stresa

Frequenze Radio Sportiva Liguria

103.800 Genova e tratto Genova-Savona

90.700 Genova città

90.800 Valpolcevera e provincia nord GE e tratto A7 Genova / nord

101.700 Chiavari, Lavagna

91.100 Imperia

104.000 Sanremo

101.900 Sanremo

89.500 La Spezia

102.700 Cinque Terre

Frequenze Radio Sportiva Emilia Romagna

87.700 Bologna ovest e Casalecchio di Reno

87.900 Bologna, Modena est, prov. Ferrara

87.600 Pianoro, Sasso Marconi, Valli del Reno

103.100 Modena

99.500 Reggio Emilia, Modena

92.700 Modena, Vignola

103.900 Ravenna

96.000 Tratto Aut.le Imola-Faenza

93.000 Ferrara

98.400 Rimini, Cesena e Litorale Romagnolo

Frequenze Radio Sportiva Toscana

94.200 Pisa, Lucca, Livorno e prov., Empoli

94.200 Firenze, Prato, Pistoia

104.700 Mugello, Scarperia, Barberino, Borgo S.L.

94.200 Vernio, Vaiano

96.000 Versilia

92.600 Versilia, Viareggio, Torre Del Lago

102.250 Massa ed hinterland

96.400 Carrara

94.300 Castelnuovo Garfagnana

100.300 Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano

101.500 Barga, Fornaci di Barga

89.600 Cecina, Rosignano

99.400 Siena

91.800 Arezzo

94.200 Tratto A1 da Incisa ad Arezzo

101.100 Casentino

Frequenze Radio Sportiva Marche

93.100 Jesi, Monsano, Zona Jesina

93.000 Ancona, tratto Ancona/Senigallia

93.100 Osimo, Castelfidardo, Loreto

90.000 Grottammare, S. Benedetto del Tronto, Martinsicuro

Frequenze Radio Sportiva Umbria

99.100 Sansepolcro, Città di Castello, Umbertide

87.800 Terni

Frequenze Radio Sportiva Abruzzo

107.600 L’Aquila

Frequenze Radio Sportiva Campania

105.300 Napoli ed hinterland

91.700 Caserta

88.400 Angri, Pagani, Scafati, Nocera

87.500 Avellino

93.400 Salerno città

96.500 Benevento e prov. nord

96.700 Benevento e provincia

93.900 Corleto Monforte, Bellosguardo

99.400 San Giovanni a Piro / Golfo di Policastro

88.200 Tratto Aut.le Polla / Sala Consilina

95.100 Padula, Sassano, M.S. Giacomo

103.400 Golfo di Policastro e Costa Maratea

98.800 Caggiano, Aut. Sicignano – Polla

91.900 Teggiano, Valle di Diano

102.100 Montesano, Aut. Lagonegro – Polla

105.900 Sanza, ss Buonabitacolo, Golfo di Policastro

93.800 Avellino sud

Frequenze Radio Sportiva Basilicata

93.800 Prov. Potenza nord, prov. Avellino sud, prov. Foggia ovest

107.500 S.Arcangelo, Aliano, Missanello, Stigliano

Frequenze Radio Sportiva Puglia

100.200 Bari

98.500 Prov. Taranto, Brindisi e Lecce

98.800 Martinafranca, prov. LE/BR/TA

92.500 Ostuni, Cisternino, S.Vito dei Normanni

99.200 Brindisi e hinterland

88.600 Salento e Lecce

88.000 Lecce

99.200 Taranto

93.800 Pprov. Foggia ovest

Frequenze Radio Sportiva Calabria

99.700 Cosenza e tratto A3 CS-Campotenese

99.200 Cosenza e parte prov. Sud

99.600 Spezzano Albanese, Piana di Sibari

89.000 Tratto A3 Cosenza / Castrovillari / Morano

97.500 Tratto A3 Campotenese / Mormanno

102.800 Scalea, Riviera dei Cedri, Diamante, Praia

92.600 Catanzaro

95.200 Crotone e prov.

103.400 Paola, Guardia Piemontese

95.500 Costa tirrenica sud Calabria

92.000 Costa Ionica nord Calabria

99.100 Costa Ionica sud Calabria

93.200 Reggio Calabria

Frequenze Radio Sportiva Sicilia

100.500 Palermo

94.200 Golfo di Castellammare, Partinico

96.700 Trapani

101.400 Mazara del Vallo

98.300 S. Margherita Belice, Sciacca, Menfi

90.500 Agrigento

101.700 Prov. Palermo / Agrigento / Caltanissetta

104.900 Caltanissetta

95.900 Catania

93.200 Messina

98.400 Messina, Alta Calabria

96.500 Randazzo

104.300 Modica

94.300 Siracusa

88.200 Maletto

101.200 Pantelleria

87.500 Villafranca T., Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti

Frequenze Radio Sportiva Sardegna

95.500 Sassari

93.200 Alghero

100.000 Cagliari

107.300 Nuoro

95.200 Oristano, Tratto Superstrada CA/SS

89.800 Villacidro, tratto Oristano-Cagliari

104.100 Carbonia

106.200 Sant’Antioco

—–

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguirci su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.