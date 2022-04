Frequenze Discoradio FM 2022: elenco per città e regione.

Tutte le frequenze di Discoradio 20212 in FM nell'elenco aggiornato per regione e provincia, come ascoltare la radio in streaming in automobile.

Le frequenze Discoradio in FM coprono quasi tutto il nord Italia. L’emittente radiofonica privata del gruppo RDS Radio Dimensione Suono trasmette in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Valle d’Aosta e ovviamente anche in streaming. Venne fondata a fine anni ’80 come Studio Zeta Discoradio a Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Nel 2006 il cambio di proprietà, con nuovi programmi e conduttori. Tra i conduttori e i dj più longevi su Discoradio ricordiamo Alessio Aloisi, Fabio Marelli, Edo Munari e Matteo Epis. Per quanto riguarda la città sede delle trasmissioni Discoradio la frequenza su Milano è 96.5 mhz.

Come ascoltare Discoradio in streaming in auto

Discoradio come abbiamo accennato è disponibile in diretta streaming. Ovviamente, è possibile ascoltarla senza necessariamente visitare il sito ufficiale. Tempo fa abbiamo pubblicato le istruzioni passo passo per ascoltare la radio in streaming in auto. Se avete una connessione dati per lo smartphone o per il tablet da 50 oppure da 70 GB al mese, non dovreste avere problemi di finire i giga ascoltando la radio: il consumo di dati infatti è relativamente basso.

Ci sono molte app gratuite per ascoltare le radio in streaming, noi consigliamo MyTunerFree o RadioGram. Dopo l’installazione potete collegare con un cavetto lo smartphone all’ingresso audio della vostra autoradio. Se non volete usare cavi potete utilizzare la connessione bluetooth, oppure Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze FM di Discoradio.

Se la vostra automobile è un po’ datata probabilmente non ha la connessione bluetooth e, in alcuni casi, neanche l’ingresso AUX. C’è comunque un rimedio: esistono dei piccoli strumenti elettronici che ricevono il suono via bluetooth dal vostro smartphone e lo trasmettono all’autoradio occupando una frequenza FM.

Dato che si tratta di occupare un’altra frequenza, chiaramente funzionano meglio in aree scarsamente abitate. Nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate dalle tante emittenti, possono subire di fruscii dovuti ai segnali delle altre stazioni radio.

Tenete presente che, oltre alla radio, potrete ovviamente ascoltare la vostra playlist preferita dallo smartphone o dal tablet con Spotify o Amazon Music. In ogni caso ve ne indichiamo qui sotto tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro.

Frequenze Discoradio 2021: elenco FM per regioni e città coperte

Qui sotto l’elenco completo di tutte le frequenze radio in FM di Discoradio nelle regioni del Nord Italia.

Frequenze Discoradio Lombardia

Milano

96.5

96.5 Monza e Brianza

96.5

96.5 Bergamo

88.3 – 88.6

88.3 – 88.6 Bergamo provincia

88.3 – 92.0 – 95.4 – 96.5

88.3 – 92.0 – 95.4 – 96.5 Brescia

96.0 – 96.4

96.0 – 96.4 Brescia provincia

96.0

96.0 Como

96.3

96.3 Como provincia

95.0 – 96.3

95.0 – 96.3 Cremona

96.3

96.3 Cremona provincia

96.3 – 96.5

96.3 – 96.5 Lecco

95.0

95.0 Lecco provincia

96.5

96.5 Barzio Valsassina (LC)

96.2

96.2 Casargo Valsassina (LC)

94.2

94.2 Lodi

96.5

96.5 Lodi provincia

96.5

96.5 Mantova

104.9

104.9 Pavia

96.5

96.5 Varese

94.4

94.4 Varese provincia

96.4 – 96.5 – 96.6

96.4 – 96.5 – 96.6 Bormio (SO)

100.8

100.8 Livigno (SO)

107.7

107.7 Valchiavenna (SO)

99.6

99.6 San Pellegrino Terme

92.0

Frequenze Discoradio Piemonte

Torino

99.0

99.0 Torino provincia

90.0 – 92.5 – 106.1 – 106.3

90.0 – 92.5 – 106.1 – 106.3 Alessandria

96.6 – 98.0 – 101.4

96.6 – 98.0 – 101.4 Alessandria provincia

92.2 – 95.1 – 96.5 – 101.4

92.2 – 95.1 – 96.5 – 101.4 Asti

98.0 – 99.1

98.0 – 99.1 Asti provincia

98.0 – 99.0 – 99.1 – 101.4

98.0 – 99.0 – 99.1 – 101.4 Biella

92.4 – 96.5

92.4 – 96.5 Biella provincia

92.4

92.4 Cuneo

96.0

96.0 Cuneo provincia

88.8 – 96.0

88.8 – 96.0 Novara

96.5

96.5 Domodossola (VB)

98.8

98.8 Verbania

96.4

96.4 Verbania provincia

96.4 – 96.6

96.4 – 96.6 Vercelli

92.4 – 96.5

92.4 – 96.5 Vercelli provincia

92.4

92.4 Ivrea

106.1

106.1 Cuorgné

92.5

92.5 Bardonecchia

90.0

90.0 Sestriere

106.3

Frequenze Discoradio Emilia Romagna

Piacenza

96.5

Frequenze Discoradio Liguria

La Spezia

96.5

Frequenze Discoradio Valle D’Aosta

Aosta

93.7

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.