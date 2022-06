Frequenze Lattemiele 2022: elenco completo per regione e provincia

Ecco le frequenze di Lattemiele 2022, la radio nata a Bologna. Una particolarità, perchè tra i network quelli più seguiti si tratta di uno dei pochi che non hanno sede a Milano o Roma. Il palinsesto di Lattemiele prevede un repertorio musicale 24 ore su 24, che spazia dagli anni ‘70 ad oggi.

Come ascoltare Lattemiele in streaming in auto dove non c’è segnale

Lattemiele è disponibile in streaming ed è quindi possibile ascoltarla anche in automobile anche se nella zona in cui ci troviamo non c’è la nostra radio preferita, quindi anche all’estero! In più non è necessario per forza visitare il sito della con un browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passo per ascoltare la radio in streaming in auto, ma rivediamo in sintesi i passaggi.

Innanzitutto avete bisogno di uno smartphone, possibilmente con una connessione dati da 50 o 70 GB al mese. Serve poi una app gratuita come MyTunerFree o RadioGram, con le quali è possibile ascoltare anche i canali che trasmettono solo in DAB e non in FM.

Se non potete usare il wifi ma avete una connessione dati da 50 o addirittura 70 GB al mese per il vostro smartphone, non dovreste avere problemi di finire i giga. Potete usare una app gratuita come MyTunerFree o RadioGram: collegate con un cavetto lo smartphone all’ingresso AUX. Se non volete cavi potete usare il bluetooth, oppure Android Auto o Apple Car Play: non avrete mai più il problema di cercare le frequenze FM di Lattemiele.

Se la vostra automobile è un po’ datata, non ha il bluetooth e neanche l’ingresso AUX, c’è comunque un sistema per aggirare il problema. Sono infatti disponibili sul mercato apparecchi che ricevono il suono via bluetooth dallo smartphone e lo trasmettono alla vostra autoradio occupando una frequenza FM.

Sono validi compagni di viaggio in aree scarsamente abitate ed in autostrada mentre nelle grandi città dove tutte le frequenze sono già occupate subire problemi di fruscio. In questi casi è necessario impostare al massimo il volume dello smartphone e al minimo quello dell’autoradio. In ogni caso noi ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro o quasi. Visti prezzi davvero bassi, vale la pena provare.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE Lattemiele 2021 in FM

Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM di Lattemiele 2021, regione per regione, con l’indicazione delle varie città.

Frequenze Lattemiele in Abruzzo

Alba Adriatica

FM 98.500

Giulianova

FM 98.500

Roseto d’Abruzzo

FM 101.700

Teramo

FM 98.000

Frequenze Lattemiele in Basilicata

Balvano, Riciliano, Romagnano

FM 89.100

Brienza, Satriano, Tito, Savoia, Sasso di Castalda

FM 89.100

Lagonegro, Lauria, Rivello, Nemoli

FM 88.800 – 89.100 – 98.100

Maratea

FM 98.000

Matera, costa Ionica

FM 94.100

Muro Lucano, Baragiano, Bella (nord PZ)

FM 98.800 – 102.800

Potenza

FM 102.700 – 89.300 – 92.300

Satriano, Tito, Savoia

FM 89.600

Val d’Agri

FM 89.200

Vaglio, Trivigno, Brindisi di Montagna

FM 92.300

Frequenze Lattemiele in Campania

Avellino

FM 94.000

Avellino prov. sud

FM 89.200 – 102.800

Benevento

FM 102.800

Golfo di Policastro

FM 88.800

Lioni e limitrofi

FM 89.200

Sapri

FM 88.800

Frequenze Lattemiele in Emilia Romagna

Bologna

FM 91.200 – 90.100

Carpi

FM 105.900

Cesena

FM 89.100 – 95.900

Faenza

FM 89.100 – 95.900

Ferrara

FM 91.200

Ferrara Lidi

FM 97.100

Forlì

FM 89.100 – 95.900

Imola

FM 89.100 – 101.900

Lugo

FM 89.100 – 95.900

Modena

FM 95.000 – 103.100

Parma

FM 95.000

Ravenna

FM 95.900

Reggio Emilia

FM 95.000

Riccione

FM 100.100

Rimini

FM 100.100

Frequenze Lattemiele nel Lazio

Aprilia

FM 90.100

Ceccano

FM 92.200

Fondi

FM 92.000

Frosinone

FM 92.200

Gaeta

FM 92.000

Latina

FM 90.100

Nettuno

FM 90.100

Pomezia

FM 90.100

Sperlonga

FM 92.000

Terracina

FM 90.100 – 92.000

Torvaianica

FM 90.100

Frequenze Lattemiele in Liguria

La Spezia

FM 94.700

Frequenze Lattemiele in Lombardia

Landriano

FM 92.600

Lodi

FM 92.600

Mantova

FM 100.200

Milano

FM 89.500

Monza Brianza QM

FM 92.600

Pavia

FM 92.600

Val Trompia

FM 89.300

Varese

FM 92.600

Frequenze Lattemiele nelle Marche

Ascoli Piceno

FM 98.500 – 103.500

Civitanova Marche

FM 98.500

P.to San Giorgio

FM 98.500

Pesaro

FM 99.100

P.to S.Elpidio

FM 98.500

S. Benedetto d.T.

FM 103.500

Frequenze Lattemiele in Piemonte

Alessandria

FM 92.600

Carmagnola

FM 88.500

Chivasso e Canavese

FM 88.500

Moncalieri

FM 88.500

Pinerolo

FM 88.500

Torino

FM 88.500

Val di Susa

FM 88.500

Frequenze Lattemiele in Puglia

Altamura

FM 103.600

Bari e provincia

FM 97.500

Barletta, Andria, Trani

FM 91.100

Foggia e provincia

FM 90.000 – 92.700

Gioia del Colle – Santeramo in Colle

FM 103.600

Marina di Lizzano – Castellaneta Marina

FM 101.000

Taranto e provincia

FM 101.000

Vico del Gargano

FM 100.100

Frequenze Lattemiele in Sardegna

Alghero

FM 97.900

Cagliari

FM 103.400

Golfo Aranci

FM 103.400

Olbia

FM 103.400

Porto Cervo

FM 103.400

Porto Rotondo

FM 103.400

Porto Torres

FM 100.700 – 103.400

Quartu S.Elena

FM 103.400

S.Teresa di Gallura

FM 103.400

Sassari

FM 100.700

Tempio Pausania

FM 103.400

Frequenze Lattemiele in Sicilia

Golfo di Castellammare

FM 92.600

Palermo

FM 94.600

Partinico

FM 96.500

Porto Empedocle

FM 104.800

Frequenze Lattemiele in Toscana

Livorno

FM 94.900

Lucca

FM 94.900

Massa Carrara

FM 95.000

Pisa

FM 94.900

Versilia

FM 94.700

Frequenze Lattemiele nel Veneto

Abano Terme

FM 106.200

Adria

FM 98.000

Agordo

FM 91.300

Albarella

FM 106.200

Asiago Altopiano

FM 100.100

Bassano del Grappa

FM 106.200

Belluno

FM 106.300

Campodarsego

FM 106.200

Castelfranco Veneto

FM 106.200

Cavarzere

FM 98.000

Chioggia – Sottomarina

FM 106.200

Cittadella

FM 106.200

Cortina d’Ampezzo

FM 95.300

Este

FM 98.000

Legnago

FM 98.000 – 104.700

Lonigo

FM 106.200

Mestre

FM 106.200

Monselice

FM 98.000

Montagnana

FM 98.000

Padova

FM 106.200

Rosolina Mare

FM 106.200

Rovigo

FM 98.000

San Bonifacio

FM 104.700

Sappada

FM 92.600

Treviso

FM 106.200

Venezia

FM 106.200

Verona

FM 104.700

Vicenza

FM 106.200

—–

