Frequenze Radio Italia 2021 elencate per regione e città

Tutte le frequenze di Radio Italia, una realtà che ha fatto la storia della radio in FM, essendo nata nel lontano 1982 e che oggi trasmette via satellite in Europa, Nord America e Sud America.

Le Frequenze Radio Italia 2021 non registrano variazioni per una delle radio storiche italiane in FM, essendo nata nel lontano 1982, anno che ricordiamo tutti per la vittoria al mundial spagnolo. Tramite satellite trasmette in Europa, Nord America e nel Sud America con un seguito particolarmente interessante in Brasile. Dal 1997 la sede si trova in Viale Europa 49 a Cologno Monzese nella struttura che ospita uffici, studi di produzione e trasmissione e un ampio auditorium utilizzato per la realizzazione di eventi radio televisivi.

Davvero mitico il jingle che accompagna questa radio, interpretato da grandissimi cantanti e musicisti italiani. Chi non l’ha mai sentito almeno una volta? Qui sotto, una simpatica versione del motivetto cantata da Dado, attore e comico romano.

Come si può ascoltare Radio Italia in streaming in auto?

Radio Italia Solo Musica Italiana è disponibile in streaming da diversi anni, ed è quindi possibile ascoltarla anche senza dover per forza visitare il sito della radio con un browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passio per ascoltare la radio in streaming in auto, ma rivediamo in sintesi i passaggi.

Innanzitutto avete bisogno di uno smartphone o di un tablet, possibilmente con un piano dati da 50 GB al mese per essere tranquilli. Serve poi una app gratuita, noi consigliamo MyTunerFree o RadioGram. Collegate con un cavetto lo smartphone all’ingresso esterno AUX ed il gioco è fatto. C’è un’altra opzione se non volete cavi che girano per la vettura: potete utilizzare la connessione bluetooth, oppure se la vostra auto li supporta, potete usare Android Auto o Apple Car Play. In questo modo non avrete mai più il problema di cercare le frequenze di Radio Italia.

Se la vostra automobile ha già qualche hanno, non ha il bluetooth e neanche l’ingresso audio esterno AUX, c’è comunque un sistema per sentire Radio Italia mentre viaggiate. Sono infatti disponibili alcuni apparecchi che ricevono il suono via bluetooth e lo trasmettono alla vostra autoradio su una frequenza FM. Ovviamente nelle grandi città, dove tutte le frequenze sono già occupate possono subire qualche interferenza. Ve ne indichiamo tre tra i migliori in commercio, tutti sotto ai 20 euro. Visti prezzi davvero bassi, vale la pena provare. Attenzione: per usarli senza interferenze, vi consigliamo di mettere al massimo il volume dello smartphone, tenendo invece basso quello dell’autoradio.

ELENCO COMPLETO FREQUENZE RADIO ITALIA in FM

Scopriamo insieme quali sono le frequenze in FM di Radio Italia 2020, provincia per provincia. Radio Italia Solo Musica Italiana trasmette anche in Digital Audio Broadcasting (DAB) e sul Digitale Terrestre lcn 707 e 770 sul mux TIMB3.

All’estero, il segnale di Radio Italia Solo Musica Italiana viene trasmesso anche nel Principato di Monaco sulla frequenza FM 90.4

Frequenze Radio Italia in Abruzzo

Pescara 89.9 Vasto 97.1 Lanciano 97.1 Teramo 101.8 Pescara 101.8 Vasto 101.8 L Aquila 102.00 Vasto 104.5

Frequenze Radio Italia in Basilicata

Potenza 101.3 Matera 104.3 Matera 104.5 Potenza 101.3 Matera 104.3 Matera 104.5

Frequenze Radio Italia in Calabria

Crotone 88.5 Cutro 89.6 Catanzaro 89.6 Crotone 89.6 Reggio di Calabria 90.9 Corigliano Calabro 94.2 Cosenza 94.3 Reggio di Calabria 97.6 Corigliano Calabro 98.00 Cutro 99.4 Catanzaro 99.4 Cutro 99.6 Catanzaro 99.6 Reggio di Calabria 105.5 Vibo Valentia 106.3 Catanzaro 107.5

Frequenze Radio Italia in Campania

Napoli 87.5 Quarto 87.5 Caserta 87.5 Benevento 96.6 Napoli 96.8 Quarto 96.8 Avellino 97.5 Benevento 97.6 Salerno 102.00 Salerno 104.3

Frequenze Radio Italia in Emilia Romagna

Ferrara 95.8 Piacenza 98.3 Piacenza 98.4 Parma 100.4 Bologna 100.6 Parma 100.6 Carpi 100.7 Pavullo nel Frignano 100.7 Modena 100.7 Bologna 100.7 Reggio nell Emilia 100.7 Rimini 102.00 Forl 102.00 Ravenna 105.3 Forl 105.3 Piacenza 106.5 Piacenza 106.7 Reggio nell Emilia 106.7 Parma 106.7

Frequenze Radio Italia in Friuli Venezia Giulia

Pordenone 101.55 Udine 101.9 Gorizia 102.1 Pordenone 103.8 Pordenone 104.8 Udine 104.8 Trieste 105.8

Frequenze Radio Italia nel Lazio

Rieti 89.9 Chieti 101.8 Frosinone 104.2 Viterbo 104.2 Latina 104.2 Roma 104.2 Frosinone 104.3 Frosinone 104.7 Latina 106.9 Viterbo 107.4

Frequenze Radio Italia in Liguria

La Spezia 87.5 Sarzana 87.5 Imperia 89.2 Ventimiglia 90.4 Savona 90.7 La Spezia 93.4 Genova 94.2 Savona 94.2 Sanremo 94.5 Imperia 94.5 Ventimiglia 94.5 Sestri Levante 95.7 Sestri Levante 96.5 Lerici 101.5 La Spezia 101.5 Sarzana 101.8 Lerici 101.8 La Spezia 101.8 Sarzana 104.7 Sestri Levante 106.00 Savona 106.00 Genova 106.1 Imperia 106.2 Sanremo 106.2 Genova 106.3 Sestri Levante 106.3 Savona 106.3

Frequenze Radio Italia in Lombardia

Sondrio 88.00 Sondrio 89.00 Aeroporto della Malpensa 89.5 Varese 89.5 Sovere 89.6 Sondrio 91.6 Sovere 97.6 Livigno 97.6 Sirmione 98.1 Cremona 98.3 Lodi 98.3 Erbusco 98.3 Milano 98.4 Monza 98.4 Bergamo 98.4 Magenta 98.4 Trezzo sull Adda 98.4 Lodi 98.4 Cremona 100.6 Mantova 104.00 Sirmione 106.2 Lodi 106.5 Pavia 106.5 Milano 106.5 Brescia 106.5 Lecco 106.5 Bergamo 106.5 Mantova 106.6 Sirmione 106.6 Lodi 106.7 Pavia 106.7 Milano 106.7 Malpensa 106.7 Varese 106.7 Cremona 106.7 Trezzo sull Adda 106.7 Lecco 106.7 Magenta 106.7 Erbusco 106.7 Monza 106.7 Bergamo 106.7

Frequenze Radio Italia nelle Marche

Ascoli Piceno 90.8 Numana 97.9 Senigallia 100.4 Ancona 100.4 Urbino 102.2 Pesaro 102.2

Frequenze Radio Italia nel Molise

Isernia 96.3

Frequenze Radio Italia in Piemonte

Ovada 89.6 Alessandria 89.6 Asti 89.6 Ovada 98.4 Asti 98.4 Alessandria 98.4 Verbania 106.3 Torino 106.3 Cuneo 106.4 Asti 106.5 Biella 106.5 Novara 106.5 Torino 106.6 Ovada 106.7 Domodossola 106.7 Biella 106.7 Novara 106.7 Asti 106.7 Alessandria 106.7

Frequenze Radio Italia in Puglia

Ugento 90.45 Ugento 92.2 Lecce 92.4 Taranto 96.9 Ischitella 97.1 Brindisi 100.3 Ischitella 101.8 Bari 104.3 Foggia 104.3 Foggia 104.45 Bari 104.5 Brindisi 106.00 Lecce 106.00 Taranto 106.00 Ugento 106.00 Foggia 107.8

Frequenze Radio Italia in Sardegna

Ogliastra 102.3 Sassari 106.00 Nuoro 106.00 Cagliari 106.1 Sassari 106.3 Oristano 106.3 Cagliari 106.3 Nuoro 106.3

Frequenze Radio Italia in Sicilia

Agrigento 87.7 Enna 87.7 Messina 90.9 Catania 93.5 Trapani 96.2 Agrigento 96.3 Messina 97.6 Milazzo 97.6 Milazzo 97.7 Enna 101.3 Siracusa 101.5 Trapani 104.8 Caltanissetta 105.5 Messina 105.5 Milazzo 105.5 Milazzo 87.7 Palermo 106.3 Palermo 104.8

Frequenze Radio Italia in Toscana

Massa 87.5 Siena 90.2 Barberino di Mugello 93.3 Pisa 93.4 Massa 93.4 Lucca 93.4 Livorno 93.4 Massa 104.7 Livorno 104.7 Pisa 104.7 Pistoia 107.2 Prato 107.2 Firenze 107.4 Grosseto 107.4 Pistoia 107.4 Prato 107.4 Siena 107.4 Livorno 107.5 Firenze 107.6 Grosseto 107.6 Arezzo 107.6 Pistoia 107.6 Prato 107.6 Siena 107.6

Frequenze Radio Italia in Trentino Alto Adige

Trento 89.00 Bolzano 89.4 Trento 93.00 Trento 94.00 Bolzano 97.8 Trento 107.9

Frequenze Radio Italia in Umbria

Terni 91.4 Perugia 96.4 Perugia 98.9 Magione 107.6

Frequenze Radio Italia in Valle d’Aosta

Aosta 104.9

Frequenze Radio Italia nel Veneto

Verona 91.45 Vicenza 91.5 Belluno 95.75 Venezia 98.1 Vicenza 101.5 Treviso 101.5 Rovigo 101.5 Padova 101.5 Vicenza 101.7 Padova 101.7 Venezia 103.7 Treviso 103.7 Padova 103.7 Verona 106.65

