Tutte le frequenze di Radio Deejay in Italia, nell'elenco diviso per regioni e città, e come ascoltare comodamente la storica radio italiana in streaming in automobile.

Frequenze Radio Deejay FM 2022: quali sono nelle varie regioni e città. L’elenco da tenere sotto mano quando ci si sposta o si viaggia da una parte all’altra dell’Italia. Radio Deejay è stata fondata da Claudio Cecchetto a Milano il 1º febbraio 1982, di fatto trasformando completamente Radio Music 100. Se inizialmente la sede era in via Franchetti a Milano, nel 1984 si è trasferita nella mitica sede di via Massena, sempre a Milano. Nel 1994 la direzione artistica passa a Linus, che conduce tutt’ora Deejay Chiama Italia. Oggi fa parte del Gruppo Gedi, insieme a Radio Capital e M2O.

Tra i deejay che hanno fatto la storia di Radio DeeJay ricordiamo Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Albertino, Trio Medusa, e Nicola Savino.

Radio Deejay è sempre disponibile in streaming e non è necessario visitare il sito della radio con un browser. Abbiamo già pubblicato le istruzioni passo passo per ascoltare la radio in streaming in auto.

Frequenze Radio Deejay 2022: elenco FM per regioni e città coperte

Qui sotto l’elenco completo di tutte le frequenze di Radio Deejay in Italia, divise per regioni e città. E’ possibile che all’interno della stessa città la radio sia presente su più frequenze. Importante, le frequenze in FM coprono tutte le regioni italiane senza alcuna esclusione.

Come sempre, vi preghiamo di segnalarci nei commenti eventuali variazioni delle frequenze, avvenute dopo la pubblicazione. Grazie!

Frequenze Radio Deejay Val d’Aosta

Aosta 106.4

Frequenze Radio Deejay Trentino Alto Adige

Bolzano 102.3

Trento 104.3

Frequenze Radio Deejay Friuli

Gorizia 89.3

Gorizia 90.2

Gorizia 97.9

Gorizia 99.6

Pordenone 89.3

Pordenone 90.2

Pordenone 93.00

Pordenone 95.3

Pordenone 97.9

Tolmezzo 101.9

Tolmezzo 106.00

Trieste 88.4

Trieste 89.4

Udine 90.2

Udine 97.9

Frequenze Radio Deejay Veneto

Asiago 98.8

Belluno 96.3

Padova 89.3

Padova 94.8

Rovigo 89.3

Rovigo 94.8

Rovigo 102.8

Treviso 89.3

Treviso 94.3

Treviso 94.8

Venezia 89.3

Venezia 94.8

Venezia 95.3

Verona 107.2

Vicenza 89.3

Vicenza 94.8

Vicenza 95.00

Frequenze Radio Deejay Lombardia

Aeroporto della Malpensa 91.8

Aeroporto della Malpensa 99.6

Aeroporto della Malpensa 107.00

Bergamo 89.9

Bergamo 99.6

Bergamo 107.00

Brescia 99.2

Brescia 107.1

Cremona 99.4

Cremona 99.6

Cremona 99.7

Cremona 107.00

Erbusco 99.2

Lecco 101.7

Lecco 106.9

Livigno 102.7

Livigno 103.00

Lodi 99.2

Lodi 99.7

Lodi 107.00

Magenta 91.8

Magenta 99.6

Magenta 99.7

Magenta 107.00

Mantova 92.4

Mantova 99.2

Mantova 99.7

Mantova 105.00

Mantova 107.00

Milano 99.7

Milano 107.00

Monza 99.7

Monza 107.00

Pavia 99.5

Pavia 99.7

Pavia 107.00

Sirmione 99.2

Sirmione 106.9

Sirmione 107.1

Sondrio 102.4

Sondrio 102.7

Sondrio 103.00

Sondrio 107.00

Sovere 90.5

Sovere 107.00

Trezzo sull Adda 89.9

Trezzo sull Adda 99.7

Trezzo sull Adda 107.00

Varese 90.3

Varese 99.6

Varese 107.00

Frequenze Radio Deejay Piemonte

Alessandria 88.1

Alessandria 90.5

Alessandria 107.00

Asti 87.9

Asti 88.1

Asti 107.00

Biella 90.5

Biella 107.00

Cuneo 90.5

Cuneo 106.1

Cuneo 107.1

Domodossola 100.2

Domodossola 102.3

Domodossola 102.5

Novara 91.8

Novara 99.6

Novara 107.00

Ovada 88.1

Ovada 107.00

Torino 90.5

Torino 106.9

Torino 107.1

Verbania 101.8

Vercelli 91.8

Frequenze Radio Deejay Liguria

Genova 89.8

Genova 91.7

Genova 96.9

Genova 103.6

Imperia 92.7

Imperia 94.2

Imperia 94.8

Imperia 103.8

La Spezia 90.2

La Spezia 92.1

La Spezia 95.2

La Spezia 100.7

Lerici 95.2

Lerici 100.7

Sanremo 94.8

Sanremo 95.00

Sanremo 103.8

Sarzana 90.2

Sarzana 94.3

Sarzana 95.2

Sarzana 100.6

Sarzana 100.7

Savona 88.25.00

Savona 88.5

Savona 89.8

Savona 103.6

Sestri Levante 89.9

Sestri Levante 90.2

Sestri Levante 90.4

Sestri Levante 94.8

Sestri Levante 96.9

Sestri Levante 97.1

Ventimiglia 95.00

Ventimiglia 98.7

Ventimiglia 105.3

Frequenze Radio Deejay Emilia Romagna

Bologna 88.8

Bologna 99.25.00

Bologna 99.7

Carpi 99.7

Carpi 105.00

Carpi 107.00

Ferrara 88.8

Ferrara 89.3

Ferrara 100.1

Forlì 88.8

Lido degli Estensi 88.8

Lido degli Estensi 89.3

Lido degli Estensi 95.4

Lido degli Estensi 100.35.00

Modena 99.7

Modena 105.00

Modena 107.00

Parma 92.7

Parma 96.9

Parma 107.00

Pavullo nel Frignano 107.2

Piacenza 89.9

Piacenza 96.9

Piacenza 99.2

Piacenza 99.6

Piacenza 107.00

Ravenna 88.8

Ravenna 102.00

Reggio nell Emilia 96.9

Reggio nell Emilia 105.00

Reggio nell Emilia 107.00

Rimini 88.8

Rimini 91.4

Rimini 97.00

Rimini 97.6

Rimini 101.8

Frequenze Radio Deejay Marche

Ancona 98.2

Ancona 100.7

Ascoli Piceno 88.8

Ascoli Piceno 96.1

Ascoli Piceno 102.2

Fano 97.00

Fano 100.3

Macerata 96.5

Macerata 98.3

Macerata 102.2

Macerata 102.9

Numana 96.5

Numana 98.3

Numana 102.2

Numana 102.9

Pesaro 90.9

Pesaro 97.00

Pesaro 97.6

Pesaro 103.6

Senigallia 93.00

Senigallia 98.2

Urbino 88.8

Urbino 90.9

Urbino 97.00

Urbino 97.6

Urbino 101.8

Frequenze Radio Deejay Toscana

Arezzo 90.9

Arezzo 91.5

Arezzo 92.00

Barberino di Mugello 90.2

Barberino di Mugello 94.1

Barberino di Mugello 99.7

Barberino di Mugello 106.3

Firenze 92.1

Firenze 99.7

Firenze 100.6

Firenze 106.3

Grosseto 90.4

Grosseto 91.5

Grosseto 100.5

Grosseto 101.4

Grosseto 101.6

Grosseto 101.8

Livorno 90.2

Livorno 99.7

Livorno 100.6

Lucca 90.2

Lucca 99.7

Lucca 100.6

Lucca 106.3

Massa 90.2

Massa 95.2

Massa 100.7

Pisa 90.2

Pisa 99.7

Pisa 100.6

Pistoia 99.7

Pistoia 100.6

Pistoia 106.3

Prato 99.7

Prato 100.6

Prato 106.3

Siena 89.00

Siena 90.8

Siena 91.5

Siena 92.00

Siena 100.5

Siena 101.8

Siena 107.00

Viareggio 92.1

Viareggio 100.7

Frequenze Radio Deejay Umbria

Magione 90.8

Magione 101.00

Magione 101.2

Perugia 101.00

Perugia 101.2

Terni 90.1

Terni 95.3

Terni 101.1

Frequenze Radio Deejay Lazio

Chieti 98.8

Chieti 99.8

Chieti 100.00

Frosinone 90.2

Frosinone 90.7

Frosinone 93.1

Frosinone 101.00

Latina 90.5

Latina 101.00

Rieti 101.00

Roma 90.3

Roma 101.00

Viterbo 89.5

Viterbo 90.4

Viterbo 99.1

Frequenze Radio Deejay Abruzzo

L’Aquila 96.7

Lanciano 98.8

Lanciano 100.00

Lanciano 105.3

Pescara 98.6

Pescara 98.8

Pescara 99.00

Pescara 100.00

Teramo 96.8

Vasto 88.3

Vasto 88.9

Vasto 98.8

Vasto 100.9

Vasto 105.3

Frequenze Radio Deejay Molise

Campobasso 89.1

Campobasso 101.8

Campobasso 103.4

Isernia 91.1

Isernia 95.7

Frequenze Radio Deejay Campania

Avellino 98.4

Avellino 99.7

Benevento 88.1

Benevento 99.7

Benevento 104.3

Caserta 92.3

Caserta 92.5

Caserta 99.5

Napoli 92.3

Napoli 99.5

Quarto 90.3

Quarto 92.3

Quarto 92.5

Quarto 99.5

Salerno 95.9

Salerno 98.4

Salerno 101.3

Salerno 105.8

Frequenze Radio Deejay Basilicata

Matera 89.35

Matera 89.7

Matera 92.9

Matera 95.4

Matera 104.7

Matera 89.35

Matera 89.7

Matera 92.9

Matera 95.4

Matera 104.7

Potenza 100.7

Potenza 102.2

Potenza 102.5

Potenza 100.7

Potenza 102.2

Potenza 102.5

Frequenze Radio Deejay Puglia

Bari 88.5

Bari 93.2

Bari 104.7

Brindisi 90.1

Brindisi 90.4

Brindisi 96.00

Brindisi 104.7

Foggia 88.9

Foggia 89.1

Foggia 106.00

Ischitella 88.3

Ischitella 92.4

Ischitella 98.8

Ischitella 102.2

Ischitella 104.4

Lecce 90.1

Lecce 96.00

Lecce 96.2

Lecce 104.2

Lecce 90.1

Lecce 96.00

Lecce 96.2

Lecce 104.2

Taranto 90.1

Taranto 103.6

Taranto 107.1

Ugento 90.1

Ugento 95.3

Ugento 95.8

Ugento 96.00

Ugento 100.5

Frequenze Radio Deejay Calabria

Gioia Tauro 92.3

Gioia Tauro 93.3

Gioia Tauro 94.8

Gioia Tauro 98.2

Gioia Tauro 98.6

Lamezia Terme 88.7

Lamezia Terme 98.6

Locri 96.00

Locri 107.7

Reggio di Calabria 90.4

Reggio di Calabria 94.8

Reggio di Calabria 95.5

Vibo Valentia 88.7

Vibo Valentia 93.3

Vibo Valentia 93.6

Vibo Valentia 98.2

Vibo Valentia 98.6

Frequenze Radio Deejay Sicilia

Agrigento 92.2

Agrigento 92.5

Caltanissetta 91.5

Caltanissetta 92.2

Catania 89.6

Catania 105.4

Enna 92.2

Enna 97.7

Enna 105.4

Messina 90.4

Messina 94.8

Messina 95.5

Milazzo 90.4

Milazzo 92.3

Milazzo 103.8

Palermo 98.2

Palermo 107.5

Siracusa 89.6

Siracusa 97.7

Siracusa 105.4

Trapani 98.1

Trapani 101.7

Frequenze Radio Deejay Sardegna

Cagliari 91.00

Cagliari 91.5

Carbonia 94.7

Nuoro 101.5

Nuoro 102.00

Ogliastra 87.5

Olbia 88.2

Oristano 98.8

Sassari 95.00

Sassari 101.00

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.