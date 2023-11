Sunseeker Ocean 182, costruito secondo le specifiche europee, farà il suo debutto al Boot di Düsseldorf 2024. L’Ocean 182 dispone di oltre 2.000 metri quadrati di spazio interno su tre ponti, paragonabile a quello di uno yacht molto più grande. Con un volume interno significativo e una disposizione del ponte principale a sfioro, l’Ocean 182 si rivolge a un armatore alla ricerca di lusso e comfort.

Sunseeker Ocean 182: caratteristiche

Alimentato da due motori MAN V12 1900, l’ultimo modello Ocean della gamma Sunseeker raggiunge una velocità massima di 27 nodi. Inoltre, con una velocità di crociera di 12 nodi, questo yacht ha un’autonomia di 1.100 miglia nautiche. L’Ocean 182 beneficia di un sistema di stabilizzazione che garantisce un’efficace stabilità in navigazione e una significativa riduzione del rollio a riposo o all’ancora.

Il Beach Club, di 6 metri per 4, offre tutto l’essenziale a pelo d’acqua. Il barbecue elettrico pieghevole e i due speakers Sonance con amplificatore Sonos garantiscono l’intrattenimento, mentre la scaletta idraulica SeaStair e la piattaforma da bagno a scomparsa consentono di entrare e uscire dall’acqua. La piattaforma da bagno ha una capacità massima di carico di 750 chilogrammi e può contenere comodamente un tender e una moto d’acqua.

Il prendisole Sunseeker X-Tend offre due posti a sedere nel pozzetto di poppa e nel Beach Club. Quando non viene utilizzato, è possibile utilizzarlo per stipare i giochi d’acqua, ottimizzando lo spazio e massimizzando la funzionalità. Il Beach Club conduce a un generoso pozzetto di poppa con area relax, completa di un sistema di refrigerazione.

Il ponte di prua è uno spazio sociale con due chaise longue gemelle a babordo e a tribordo insieme ad un ampio prendisole a prua. L’interno dell’Ocean 182 ha un concept di interni che richiama un attico galleggiante. Chi sale a bordo viene immediatamente accolto da porte scorrevoli a tutta altezza sul lato sinistro e da finestre abbinate sul lato destro che offrono una vista ininterrotta da prua a poppa, mettendo in contatto gli ospiti con l’ambiente marino.

Il ponte principale è uno spazio dedicato alla socializzazione e all’intrattenimento e offre 671 metri quadrati di spazio abitabile con una splendida collezione di mobili contemporanei. Il salone ospita un trio di tavolini Minotti lucidati e completati da un grande divano imbottito realizzato da esperti falegnami e tappezzieri Sunseeker.

A prua della scala a chiocciola si trova la cucina semiaperta con porta a pantografo sul ponte di babordo. Completamente equipaggiata con elettrodomestici Miele e una cantinetta per vini da 34 bottiglie, la cucina offre tantissimo spazio e presenta anche il nuovo piano cottura a induzione Nikola Tesla con aspirazione integrata che utilizza la tecnologia Autocapture per eliminare gli odori di cottura. A dritta, un generoso tavolo da pranzo per otto ospiti e un bar a prua diventano lo spazio ideale per la cena.

La fluidità tra spazi abitativi esterni e interni non ha eguali in questo yacht. Grazie alle porte scorrevoli completamente retrattili, il ponte superiore può essere chiuso completamente per creare un terzo spazio abitativo interno o lasciato aperto per formare un balcone all’aperto, offrendo all’armatore la massima flessibilità.

L’unica console di comando di questo yacht è situata sul ponte superiore. Accanto alla cabina di comando, c’è un bar a forma di L ben attrezzato con frigo e lavabo per servire sia gli spazi interni che esterni del ponte superiore. Più a poppa, sul lato di dritta, si trova un’estensione del salone con posti a sedere a forma di U ed una TV fissa. Il salone superiore è dotato di eleganti lampade Porta Romana che si ispirano all’artista surrealista britannico Paul Nash. Al di là del salone superiore si trova una lounge dotata di ampie vetrate panoramiche che offrono una vista mozzafiato.

Sottocoperta, gli alloggi luminosi ed eleganti comprendono tre cabine matrimoniali e una doppia, tutte con bagno privato. La cabina armatoriale a tutto baglio è il rifugio dell’armatore, mentre la cabina vip si trova a prua ed offre un’esperienza altrettanto lussuosa agli ospiti.

Con interni contemporanei e senza tempo, l’Ocean 182 è altamente personalizzabile per adattarsi allo stile e al gusto del suo armatore. Gli interni, curati in collaborazione con Design Unlimited, sono caratterizzati da morbide tonalità neutre e da una sontuosa miscela di materiali lussuosi. L’Ocean 182 è un capolavoro di design e ingegneria, che offre un nuovo paradigma di spazio, comfort e lusso sull’acqua.

