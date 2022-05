Svelato il modello supersportivo con motore V8 HEMI da 6,4 litri.

Militem Ferox500 è il nuovo modello supersportivo con motore V8 HEMI da 6.417 cc (392 pollici cubici) e 470 CV alla ruota a 6.000 giri/minuto e accelera da 0-100 in soli 4,5 secondi. Ferox500 rappresenta la massima espressione della sportività Militem e garantisce prestazioni straordinarie, sia su percorsi stradali che in fuoristrada, grazie anche all’opportunità di poter scegliere tra due diverse tipologie di pneumatici specifici.

Grinta, personalità, e tanta adrenalina contraddistinguono questo nuovo Militem top di gamma, che si caratterizza per la sua marcata sportività, la potenza, le prestazioni, il sound unico, e rappresenta una prima europea per quanto riguarda l’adozione del motore V8 da 6,4 litri. Infatti Ferox500 deriva dal modello Wrangler Rubicon 392, commercializzato unicamente sul mercato nord americano.

Basta ascoltare il rombo del propulsore, perfettamente valorizzato dall’impianto di scarico Militem DualMode con 4 terminali Black matt, per capire che con “una musica” di questo genere, la giornata può regalare solamente grandi soddisfazioni! La coppia del V8 6,4 litri è di 637 Nm a 4.300 g/m, davvero unica nel suo genere per un’auto di questo tipo, e viene fornita per il 75% già ai bassi regimi, mentre la trazione è 4WD.

La trasmissione è automatica a 8 rapporti TorqueFlite con palette al volante, già introdotte da MILITEM sul FERŌX-T. FERŌX500 da un lato assicura un incremento di performance di circa il 40% rispetto al FERŌX con motore 3.6 V6 e garantisce un’accelerazione da supercar; dall’altro mantiene tutte le doti proprie di un eccellente veicolo fuoristrada, grazie allo schema di sospensioni regolabili completamente reingegnerizzato da MILITEM.

Militem Ferox500: design

Iniziando dagli esterni, viene mantenuta l’impostazione “wide body” già adottata sul Ferox, ma la carrozzeria in questo caso è impreziosita da numerosi interventi che vanno ad interessare sia il frontale che il retrotreno e cambiano la percezione visiva del modello. Ad una prima occhiata si vede subito la maggiore padronanza della scena e l’estrema ricercatezza di tutti gli abbinamenti cromatici, che creano un insieme tono su tono, molto pulito ed elegante.

Questa particolare ricercatezza estetica, bilancia perfettamente la forte carica sportiva, che si percepisce immediatamente guardando i bellissimi cerchi Militem Black da 22”. Esteticamente si riconosce per la presenza del logo identificativo sulle fiancate, ma soprattutto per la rimozione della ruota di scorta sul portellone posteriore, in modo da poterlo ridisegnare completamente, eliminando anche le prese d’aria.

Un intervento stilistico che rende più elegante e moderno l’aspetto della vettura. Inoltre questa modifica garantisce una visibilità migliore dal lunotto posteriore, con cerniere in nero assoluto. Molto bello il corpo fari, la cui cornice riprende la tonalità di colore della carrozzeria.

Passando al frontale, la calandra in carbonio con finitura matt adotta la nuova griglia nera e rossa Dual Color, una scelta di colori che viene ripresa anche per gli interni. Il logo sul cofano, a fianco della presa d’aria, sono in nero assoluto, così come e i ganci e gli inserti sul cofano, oltre alle griglie laterali dietro i passaruota anteriori. Spicca anche l’uso del carbonio sotto i gruppi ottici e per le prese d’aria sopra i passaruota. E’ possibile aggiungere all’allestimento dei veicolo, la barra a led integrata nel paraurti e i sensori di parcheggio.

Militem Ferox500: impianto frenante

L’impianto frenante esclusivo, completamente ridefinito da Militem in collaborazione con Powerbrake è il fiore all’occhiello del Ferox500. All’anteriore prevede dischi da 370×34 mm “baffati” semi-flottanti con espansione e contrazione radiale, con 72 canali di ventilazione e trattamento superficiale. Sono abbinati a pinze radiali in alluminio tornite dal pieno con circolazione fluido interna, a 6 pistoncini realizzati in acciaio inox. Completano l’impianto, le pastiglie freno high-performance e le tubazioni di tipo aeronautico in acciaio intrecciato a bassissima dilatazione.

Al posteriore l’impianto frenante adotta pinze a 4 pistoncini in abbinamento a dischi da 370×32 mm, sempre con pastiglie freno high-performance e tubazioni di tipo aeronautico in acciaio intrecciato. I cerchi in lega Black da 22“x9,5” di nuovo disegno, sono un’altra esclusiva Militem. Sono realizzati appositamente per il Ferox500 con l’innovativa tecnologia Hybrid Forged, leggeri e resistenti ma anche in grado di sopportare elevate capacità di carico.

Il disegno è molto accattivante e sportivo, enfatizzato dal colore nero satinato. Possono essere utilizzati con pneumatici stradali da 325/50R22 oppure All-Terrain, da 35×12,50/R22. In alternativa sono disponibili i cerchi Militem Black Edition da 20×10 con gomme AllTerrain 35×12,5/R20.

Il nuovo impianto di scarico Black performance Dual Mode ingegnerizzato interamente da Militem, dispone di 4 terminali con relative valvole, attivabili dal guidatore tramite un pulsante nella consolle, per modulare la sonorità più adatta alle circostanze e al proprio percorso.

Militem Ferox500 è un veicolo capace di superare quei limiti insuperabili per la maggior parte degli altri 4×4. Gran parte del merito va attribuito, come detto, al nuovo sistema di sospensioni sviluppate ad hoc, regolabili a piacimento per affrontare ogni tipo di percorso, in funzione della maggiore altezza da terra risultante dal Lift-Kit Militem di 2”. Gli ammortizzatori Militem Performance Shocks a doppio serbatoio a gas separato e a doppio effetto idraulico, realizzati in alluminio e rivestiti in carbonio, sono un vero gioiello della meccanica. Il sistema comprende anche Track Bar (barre di torsione) regolabili ed un efficace ammortizzatore di sterzo.

Militem Ferox500: interni

Gli interni sono completamente rivoluzionati. I sedili sono stati ridisegnati da Militem con forma a guscio di derivazione racing, che prevede il poggiatesta incorporato; la seduta ergonomica consente di garantire allo stesso tempo il massimo del comfort e al driver una posizione di guida il più efficace possibile, per avere sempre il pieno controllo del veicolo e tutti i comandi a portata di mano.

Il rivestimento è in pelle nappa steso a mano ed Alcantara con colori a contrasto e ricami Militem. I rivestimenti in pelle possono essere scelti anche per rivestire il cruscotto, il quadro strumentazione, la borchia del volante, la cuffia che riveste il pomello del cambio, così come i rivestimenti portiere, o anche il rivestimento del bagagliaio, trovando il giusto abbinamento con le rifiniture in carbonio e nero assoluto.

Altra novità assoluta è il pacchetto carbonio interno con finitura gloss: inserti maniglie, volante e consolle in carbonio. Il volante, di design, ha una derivazione racing, con la parte inferiore della corona piatta, il “mirino” nella parte superiore per avere sempre le ruote allineate quando si scarica la massima potenza, e la possibilità di “mixare” a proprio piacimento pelle fiore, Alcantara e carbonio.

Ogni cliente può personalizzare l’allestimento del veicolo, grazie ad una vasta scelta di tipologie di pelli, tessuti (inclusa la novità Denim) e fibre tecniche. I dettagli dei rivestimenti in nero assoluto aggiungono un ulteriore tocco lussuoso e al contempo sportivo a tutto l’abitacolo. La consolle centrale alloggia il tasto che attiva le luci interne ambiente multicolor: un’altro contenuto esclusivo della gamma Ferox, assieme alle luci led fumé e alle pedane elettriche a scomparsa di serie.

Militem Ferox500: caratteristiche

Per quanto riguarda la gestione del motore, la tecnologia Fuel Saver disattiva metà dei cilindri quando non è richiesta la massima potenza, riducendo consumi ed emissioni. La grande presa d’aria sul cofano è funzionale al raffreddamento del propulsore.

E’ possibile scegliere diverse modalità di guida con la trazione 4WD e per quanto riguarda i sistemi specifici di guida off-road, i dispositivi di sicurezza e quelli di infotainment e connessione, restano valide le specifiche tecniche del modello di origine.

Militem Ferox500 mantiene le stesse caratteristiche di versatilità del Wrangler 392, con hard top in tinta carrozzeria, modulare a 3 elementi per facilitarne la rimozione. C’è anche la possibilità di avere il soft top con apertura e chiusura elettrica, corredato di finestrini posteriori rimovibili che consentono un’ampia panoramica per sentirsi a bordo di un’autentica cabriolet!

Il prezzo indicativo di Militem Ferox500 parte da € 149.500 più IVA. Ogni prodotto Militem è coperto da una garanzia europea completa di 36 mesi o 100.000 km.

—–

