Militem Magnum Adventure è la seconda novità 2022 del brand luxury e si aggiunge alla rinnovata gamma che ha visto la recente introduzione del nuovo Ferox500.

Ogni Militem è un capolavoro rifinito a mano: comfort e lusso denotano l’intero abitacolo. E’ proprio in questo mix poco convenzionale fra esterni grintosi da “muscle car” ed interni pregiati, che troviamo la vera anima di Militem Magnum Adventure. La sua funzionalità, infatti, non corrompe mai il gusto per la ricercatezza dei materiali e delle finiture. Con sedili in vera pelle italiana stesa a mano e la possibilità di scegliere inserti in Alcantara, salire a bordo diventa una piacevole esperienza sensoriale.

Militem, con il Magnum, ha reinventato il RAM 1500 Laramie Night Edition, cambiandogli radicalmente il posizionamento. Infatti Militem Magnum abbina le dimensioni di un versatile pick-up 4×4, a contenuti stilistici degni di una limousine. L’abitacolo è estremamente spazioso, evidenzia lusso ed estrema cura dei dettagli, mentre le dimensioni in lunghezza ed altezza da terra, rendono Militem Magnum Adventure unico nel suo genere; non rientra più nella cerchia dei classici pick-up, perché è un veicolo completamente fuori dagli schemi.

Militem Magnum Adventure: personalizzazioni

Ogni Militem Magnum può essere configurato, aggiungendo al modello base il pack Adventure opzionale, completo di componenti specifici che enfatizzano le molteplici opportunità off-road di questo straordinario pick-up. Adventure introduce di serie un roll-bar dedicato,

con finiture antigraffio, per stravolgere ulteriormente il design del veicolo originario e permettere di alloggiare barre Led a scomparsa, per una maggiore sicurezza nella guida notturna in fuoristrada. Anche i parafanghi e i paraurti sono rivestiti da una particolare vernice protettiva antigraffio.

Ecco l’elenco delle dotazioni specifiche del Militem Magnum Adventure:

finitura parafanghi antigraffio

dettagli paraurti anteriore antigraffio

dettagli cerchi black edition con finitura antigraffio

dettagli paraurti posteriore antigraffio

roll-bar con finitura antigraffio

luci tetto supplementari a Led

mascherina anteriore in tinta

doppio scarico Black Performance

kit sospensioni dedicate

sedili in pelle fiore e Alcantara

inserti porta e cruscotto in pelle fiore

volante in pelle fiore

Inoltre Militem Magnum dispone di doppio tetto apribile panoramico, fari a Led e pedane retrattili. E’ importante sottolineare che ogni dettaglio di carrozzeria disegnato e costruito può essere scelto in VTR (di serie) o in fibra di carbonio (optional).

Per quanto riguarda il design, l’esclusiva calandra definisce il family feeling della nuova gamma di prodotti Militem, ulteriormente rafforzato dai parafanghi Extra Tire Coverage in tinta carrozzeria e dai cerchi in lega Black Edition da 20, abbinati a pneumatici maggiorati All-Terrain da 35×12,50 R20.

Questo modello estremizza il concetto di sicurezza con un set-up regolabile sviluppato ad hoc dallo staff tecnico Militem. Le sospensioni pneumatiche regolabili elettronicamente con Lift kit Extreme Performance, permettono di viaggiare sempre col medesimo assetto, indipendentemente dal carico e si adattano in base allo stile di guida e alla velocità. Militem Magnum, avendo sospensioni con cinque livelli di regolazione elettronica, è in grado di superare qualunque ostacolo in fuoristrada e allo stesso tempo di entrare in garage con limiti di altezza al soffitto.

Militem ha inoltre ideato e ingegnerizzato un sistema integrato nel veicolo che permette di aprire e chiudere il copri cassone in maniera completamente automatica, direttamente dal telecomando della vettura. Un altro elemento distintivo, introdotto ora con sul Militem Magnum Adventure, è la possibilità di avere come optional il rivestimento del cassone in materiale nautico hi-tech personalizzabile nelle colorazioni. Un rimando diretto al mondo della nautica e degli yacht, dato che con la sua capacità di traino rimovibile a sfera di 3.500 kg e il gancio montato di serie, Militem Magnum si presta perfettamente al ruolo di tender e al rimorchio di potenti fuoribordo.

Militem Magnum offre di serie soluzioni importanti e di alta qualità, disponibili sul RAM 1500 Laramie Night Edition come il sistema Infotanment con Display da 12”, il navigatore con Mappe Europee, l’impianto Audio Harman Kardon. Oltre a tutti i dispositivi di sicurezza, ADAS inclusi.

Militem Magnum Adventure: motore

Militem Magnum è spinto dall’iconico poderoso 8 cilindri a V Hemi da 5,7 litri, con potenza massima di 401 CV a 5.600 giri/minuto e una coppia di e 556 Nm a 3.950 giri/minuto. Il propulsore utilizza il dispositivo MDS (Multi-Displacement System) che consente di utilizzare solo 4 degli 8 cilindri, permettendo una riduzione dei consumi e relativo abbattimento di CO2.

E’ dotato del sistema di propulsione elettrica mild-hybrid eTorque Engine da 48V, con l’alternatore specifico che ricarica le batterie agli ioni litio durante la marcia e in frenata. Questa tecnologia ibrida assicura maggiore potenza e allo stesso tempo riduce consumi ed emissioni di circa il 10%. Il sistema ibrido interviene principalmente ai bassi regimi, nelle fasi di accelerazione, garantendo coppia supplementare per 176 Nm.

Militem Magnum è disponibile nelle versioni a benzina, oppure Bifuel benzina e GPL con impianto Prins. E’ possibile utilizzare anche il carburante bioetanolo E85, molto più ecologico rispetto alla normale benzina ed ampiamente diffuso all’estero. Militem Magnum dispone di un cambio automatico a 8 rapporti, mentre la trazione integrale 4WD è inseribile elettronicamente.

La gamma Magnum è ordinabile in quattro colori: Diamond Black, Flame Red, Billet Silver, Granite Crystal e Ivory Tricoat. Il prezzo del Militem Magnum parte da 99.850 Euro, mentre quello dell’Adventure da 101.240 Euro, sempre IVA inclusa e chiavi in mano.

