Quanto il gioco si fa duro, i pick-up iniziano a giocare: andiamo a vedere quali sono i migliori pick-up del 2022 per motore, affidabilità, prestazioni e listino prezzi.

Pick-up 2022: i 5 migliori modelli in vendita in Italia ed il listino prezzi aggiornato per avere un’idea di quanto offrono le case automobilistiche nel nostro Paese. Un settore, quello dei pick-up, in crescita grazie alla legislazione che recentemente è stata aggiornata.

I 5 migliori pick-up 2022 offerti sul mercato italiano

Ricordiamo che se l’immatricolazione del pick-up riporta “Autocarro di tipo N1 – Uso proprio“, significa che il mezzo è acquistabile anche da un privato. Può essere guidato tutti i giorni esattamente come una normale autovettura. Vediamo insieme le caratteristiche dei modelli che compongono la nostra lista dei 5 migliori pick up commercializzati in Italia. Il prezzo indicato è iva inclusa.

Ford Ranger

Parente stretto del mitico F-150, che come ci tiene a ricordare l’ovale blu, è l’automobile più venduta negli USA. Ford Ranger tra i pick-up 2022 punta su misure cresciute rispetto alla versione precedente. Lunghezza è di 536 cm, ovvero 28 in più per lo spazio a bordo. Il cassone misura 156 x1 56 cm e l’altezza minima da terra è di 25 cm.

C’è la trazione integrale inseribile, l’Esp con sistema anti-arretramento nelle partenze in salita e limitatore di velocità in discesa. Motori 2.0 TDCI 170 o 213 cv, oppure 3.2 TDCi 200 cv. In più, c’è da dire che è bellissimo.

Prezzi a partire da 36.176 € chiavi in mano, iva inclusa.

Attenzione però, perché in estate è previsto il lancio di una nuova generazione. Qui sotto come sarà:

Mitsubishi L200 Pick-up



Uno dei classici del settore in produzione dagli anni ’70, il Mitsubishi L200 ha appena ricevuto un facelift che lo ha decisamente ringiovanito. Nuovo anteriore con fari a led rastremati e abbondanti cromature: l’L200 ora ha un aspetto “determinato”.

Mitsubishi L200 viene proposto come Club Cab a quattro posti oppure Double Cab a cinque posti. Sotto al cofano il nuovo motore diesel da 2,2 litri da 150 cv è in grado di affrontare trasporti pesanti o trainare fino a 3 tonnellate. Interni da automobile “vera”, c’è anche lo Star&Stop.

Prezzi a partire da 33.150 €.

Toyota Hilux Pick-up

Qualità giapponese senza compromessi per il Toyota Hilux, che è il pick-up più venduto di sempre. Parliamo di ben oltre le 16 milioni di unità dagli anni ’60, quando si fece vedere su strada per la prima volta.

Hilux viene proposto in versione Extra Cab a 2 porte e 4 posti oppure Double Cab a 4 porte e 5 posti. una sola motorizzazione, ovvero il 2,4 diesel 4 cilindri da 150 CV. Trazione posteriore o 4WD e marce ridotte. Su Toyota Hilux c’è tutto quello che serve nei pick-up 2022 per affrontare i lavori più faticosi.

Prezzi a partire da 33.150 €.

Mahindra GOA Pik-Up

Forse la bellezza non è tra i suoi pregi, ma la concretezza sicuramente si. Mahindra Goa Pik-Up è presente sul mercato dal 2006, ed è uno di quei veicoli nati e progettati per il lavoro pesante. Già il fatto che nasca in India, la dice lunga sul fatto che si è badato al sodo. Lo diciamo con cognizione di causa perché l’abbiamo provato, qui l’articolo del test drive.

Mahindra Goa Pik-Up è disponibile nella versione S6 e nella più accessoriata S10. Tutte le versioni montano il 2.2 turbodiesel da 140CV. Interessante il prezzo promozionato, che parte da 22.294 € e lo rende il pick-up 2022 più economico sul mercato.

Isuzu D-Max Pick-up

Isuzu D-Max è un altro pick-up giapponese, che fa della solidità e affidabilità le armi vincenti in ambito professionale. L’ultima generazione ha debuttato a fine 2019 con un modello completamente nuovo, sviluppato in collaborazione con Mazda anziché con il partner storico GM.

C’è un nuovo telaio e l’utilizzo di acciai ad alta e altissima resistenza, che arrivano dallo storico background Mazda. Per quanto riguarda i motori la scelta è andata su un onesto 1.9 turbodiesel da 150 cavalli ed un più performante 3.0 turbodiesel quattro cilindri da 190 cavalli.

Prezzi a partire da 35.011 €.

