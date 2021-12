Cinque divertenti e adrenalinici giochi di auto per tutti gli appassionati di motori!

Cosa c’è di meglio che rilassarsi con un bel videogame facile e rapido? Un bel passatempo per chi ha deciso di concedersi un po’ di svago, ma anche dopo aver finito la giornata lavorativa

Nel caso in cui abbiate già ampiamente divorato tutto il catalogo di “da vedere e preferiti” su Amazon Prime Video e Netflix, oggi in vista del lungo week end che ci aspetta, ecco i 5 giochi di auto per Android gratuiti. Scateniamo un pizzico l’adrenalina virtuale, seguiteci nelle prossime pagine con la scheda del videogioco e il link diretto al Google Play Store.

Asphalt 8: Airborne

Nitro a go go! Guidate gratis i veicoli migliori e più performanti, dalle auto alle moto, sfrecciando sulle strade con Asphalt 8, uno dei migliori racing game portatile che fa parte della nostra lista dei 5 giochi di auto per Android gratuiti. Dal cocente deserto del Nevada alle strette curve di Tokyo, vi godrete sfide, divertimento arcade e tante emozioni.

Potete scegliere tra oltre 220 auto e moto ad alte prestazioni come: Lamborghini Veneno, Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse, Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 911 GT3 RS, Ducati Monster 1200 e molti altri, incluse le moto da corsa e modelli GT! Stripperete per il suono dei motori riprodotto fedelmente, per godervi un’esperienza al volante ancora più realistica. In più potete personalizzare e potenziare i veicoli con oltre 2.300 adesivi.

E se non vi bastasse potete eseguire folli avvitamenti e incredibili salti a 360º sulle strade per superare in volo gli avversari su oltre 40 tracciati ad alta velocità in 16 diverse aree, come Venezia, Guiana Francese, Islanda, Deserto del Nevada e altri posti fantastici in giro per il globo.

In più potete prepararvi a giocare in gare multigiocatore online simultanee fino a 8 giocatori, quindi non vi resta altro da fare che chiamare gli amici! E se non vi bastasse potete anche scaricare la nuova versione del gioco: Asphalt 9!

Qui il link a Google Play Store

Real Racing 3

Il gioco amato dagli appassionati! Real Racing 3 vanta oltre 500 milioni di download e presenta tracciati con licenza ufficiale: 40 circuiti in 19 location del mondo reale, una griglia di 43 auto e oltre 250 vetture rifinite nei minimi dettagli, da case produttrici come Porsche, Bugatti, Chevrolet, Aston Martin e Audi.

Inoltre, avete la modalità multigiocatore in tempo reale, classifiche social, un hub dedicato ai Grand Prix di Formula 1 e agli eventi campionato, sfide a tempo, gare notturne e l’innovativa tecnologia Time Shifted Multiplayer, che vi permette di correre contro chiunque, ovunque e in ogni momento.

Insomma sedetevi al volante e bruciate i pneumatici su 19 tracciati reali in tutto il mondo in molteplici configurazioni, come Silverstone, Hockenheimring, Le Mans, Autodromo di Dubai, Yas Marina, Circuito delle Americhe e molti altri. Potevamo non inserirlo nella nostra lista dei 5 giochi di auto per Android gratuiti?

Qui il link a Google Play Store

Beach Buggy Racing

Perfetto per bambini, ma divertente anche per i papà! Correte in un mondo ricco di sorprese e pieno di azione con caotiche corse fuori strada sui kart. Gareggiate contro un plotone di piloti rivali, ognuno con personalità unica e abilità speciali: non potevamo non inserirlo nella nostra lista dei 5 giochi di auto per Android gratuiti.

Raccogliete una collezione di pazzi potenziamenti, come la Palla di Fuoco Impazzita e la Colata di Olio. Sbloccate e perfezionate una vasta gamma di auto, dalle dune buggy ai monster truck. Testate le vostre capacità in 6 diverse modalità di gioco su 15 fantasiosi tracciati in 3D, contro un mucchio di rivali amanti dei tropici e con una buona dose di rabbia al volante!

Questo è il sequel ufficiale di Beach Buggy Blitz, il gioco di corse gratuite con oltre 30 milioni di giocatori nel mondo. Veloce, furioso, divertente e gratuito, Beach Buggy Racing è un’avventura su un’isola per corse sui kart adatta a tutte le età.

Qui il link a Google Play Store

Angry Birds Go!

Benvenuti nel mondo delle corse di Piggy Island! Sentite l’adrenalina scorrere affrontando curve e tornanti; ma attenzione! Le strade sono piene di pericoli, e gli avversari faranno di tutto per vincere. Sbarazzati della concorrenza per vincere premi, potenziare il tuo kart e diventare il più grande pilota che Piggy Island abbia mai visto! Pronti… ai posti… Angry Birds Go!

Potete essere Angry Bird o il mitico maiale! Saltate dietro al volante e correte nei panni di Red, Chuck, Terence, Stella, Re dei maiali, Maiale caposquadra e tanti altri personaggi. Tantissimi percorsi di gara, strade sterrate, rotte aeree e tracciati acrobatici. Potete gareggiare con i vostri figli o con gli amici in tempo reale con il multigiocatore.

Qui il link a Google Play Store

Need for Speed No Limits

Un classicone per gli appassionati! C’è anche lui nella nostra lista dei 5 giochi di auto per Android gratuiti. Rivendicate la corona di re dell’underground gareggiando per dominare nella prima edizione di Need for Speed creata appositamente per mobile! Costruite l’auto che sfoggia il vostro stile grazie a un’incredibile varietà di veicoli e personalizzazioni. Buttatevi a capofitto tra caos e controllo mentre spingete sull’acceleratore nel mondo delle corse clandestine underground.

Potete riempire il vostro garage con le auto reali che avete sempre desiderato come Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Koenigsegg, Hennessey e tante altre. Modificale con il sistema di personalizzazione più innovativo per dispositivo portatile, in luoghi specifici come il Modshop e il Mercato nero, che ti offrono più di 2,5 milioni di combinazioni personalizzate con cui giocare.

Qui il link a Google Play Store

