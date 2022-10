EVO Cross 4 2022 è il primo pick-up del marchio molisano: 5 posti, doppia cabina, una lunghezza imponente, 5,315 metri, e un cassone di oltre un metro e mezzo che garantisce una portata utile di 830 kg.

Caratteristiche che, unite alle performance del motore diesel e alla trazione integrale, rendono il pick-up EVO un mezzo versatile ed economico, che fa parte di una categoria sempre più in voga. Ecco le sue caratteristiche.

Il motore di EVO Cross 4 2022

EVO Cross 4 è spinto da un motore diesel common rail, in grado di esprimere una potenza di 136 Cv e una coppia di 320 Nm. Il propulsore è abbinato a un cambio manuale a 6 marce e alla trazione integrale.

I consumi dichiarati dalla Casa molisana nel ciclo combinato sono di 11 l/100 km e le emissioni di 288 g/km nel ciclo WLTP. Il serbatoio ha una capienza di 76 litri per garantire autonomia anche a pieno carico, condizione in il pick-up EVO pesa ben 2.870 kg. La capacità di traino è di 2000 kg.

EVO Pick-up: prezzi e dotazioni

Il prezzo di EVO Cross 4 2022 è di 29.900 euro, chiavi in mano, incluse Iva e messa su strada. La dotazione di serie è completa, come sulle cugine del marchio DR, e comprende:

il sistema di infotainment con schermo touch da 9 pollici,

con schermo touch da 9 pollici, i sedili in ecopelle ,

, le luci diurne e i fanali posteriori a LED ,

, roll bar e robuste pedane laterali.

La dotazione di sicurezza, invece, è composta da:

2 airbag anteriori,

anteriori, TCS – controllo della trazione,

– controllo della trazione, TPMS – sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici,

– sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, ABS ,

, HBA – frenata assistita,

– frenata assistita, HHC – aiuto alla partenza in salita,

– aiuto alla partenza in salita, ESC – controllo elettronico della velocità,

– controllo elettronico della velocità, EBD – ripartitore elettronico della frenata,

– ripartitore elettronico della frenata, BOS – sistema di inibizione del freno,

– sistema di inibizione del freno, VDC – controllo delle dinamiche del veicolo.

Per quanto riguarda la garanzia, Evo offre 2 anni di garanzia totale senza limiti di chilometraggio con copertura dei costi di ricambi e manodopera presso i service EVO. 36 mesi invece la canonica garanzia sulla verniciatura e 72 mesi dalla corrosione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!