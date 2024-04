Le caratteristiche di Chevrolet Silverado EV First-Edition RST 2024, pickup elettrico con prestazioni all’avanguardia ed un’autonomia impressionante.

Chevrolet ha presentato quelle che probabilmente saranno le specifiche definitive del suo modello di punta, il Chevrolet Silverado EV First-Edition RST del 2024, un pickup che promette prestazioni e caratteristiche all’avanguardia.

Da notare come i pickup giochino un ruolo centrale nella cultura automobilistica degli Stati Uniti. Non sono solo una scelta pratica per lavoro e tempo libero, ma rappresentano anche un’icona di stile di vita americano, mescolando funzionalità con un forte senso di individualità e libertà. Il Chevrolet Silverado EV First-Edition RST diventa quindi interessante perchè il suo eventuale successo potrebbe essere cruciale per determinare la traiettoria futura dei pickup elettrici negli Stati Uniti.

Caratteristiche principali

Il prezzo di partenza del Silverado EV First-Edition RST è fissato negli USA a $94,500, a cui si aggiungono $1,995 per la consegna al concessionario (DFC). I clienti potranno scegliere tra un esterno nero o bianco con interni neri, con le prime consegne previste per metà del 2024.

Questo modello top di gamma vanta una potenza stimata da GM di 562 kW (754 CV) e 1.063 Nm di coppia, consentendogli di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. La sua autonomia impressiona particolarmente, raggiungendo i 708 km su una singola carica, un netto miglioramento rispetto alla precedente stima di 644 km. Questo lo posiziona in vantaggio rispetto ai concorrenti per quanto riguarda l’autonomia.

Per quanto riguarda la ricarica, il nuovo pickup elettrico supporta una ricarica rapida DC fino a 350 kW. A coloro che hanno trasformato la loro prenotazione in un ordine sarà fornita gratuitamente una wallbox bidirezionale GM Energy Powershift di livello 2 con una potenza di 19,2 kW.

Il veicolo offre anche 7,2 kW di potenza per usi esterni, ideale per chi lavora in cantiere o per il campeggio. È disponibile una barra di alimentazione accessorio per aumentare la potenza fino a 10,2 kW.

Il Silverado EV First-Edition RST è in grado di trainare fino a 4.536 kg e ha una capacità di carico di 590 kg. È dotato di una funzione chiamata Multi-Flex Midgate che aumenta la capacità di stoccaggio del pickup quando abbassato. In combinazione con il Multi-Flex Tailgate, la capacità di stoccaggio passa da 1,8 metri a 3,3 metri. Il Midgate consente di mantenere parte della seduta posteriore utilizzabile, anche se i passeggeri saranno seduti accanto all’oggetto lungo trasportato e esposti all’esterno.

Il Silverado EV First-Edition RST è dotato di sterzo su tutte e quattro le ruote, una caratteristica standard che lo rende più agile alla guida, e monta cerchi da 24 pollici. Sebbene non sia una novità esclusiva del modello RST, la tecnologia GM’s Four-Corner Air Ride Adaptive Suspension assicura una guida più confortevole. Inoltre, viene fornito di serie con Chevy Safety Assist e Super Cruise con capacità di traino.

All’interno, troviamo uno schermo LCD da 17 pollici abbinato a un display reconfigurabile per il conducente da 11 pollici e un Head Up Display da 14 pollici con tecnologia Google incorporata. Completa il quadro un tetto fisso in vetro.

E’ tutto da vedere se la capacità di Chevrolet di unire tradizione e innovazione in questo modello, seppur con un prezzo particolarmente elevato, sarà sufficiente per determinare il suo successo commerciale.

