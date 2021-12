1 di 8: Pick Up modificati

Il settore delle automobili, specialmente negli States dove c’è maggiore libertà in tal senso, è sempre stato contraddistinto dalle modifiche alle auto, che sono rese così più personali, variopinte, e strane. Come dimenticare, del resto, i bei tempi a cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, con le auto piene di aerografie, neon, colori sgargianti, gruppi ottici elaborati e minigonne ribassati? Il settore prevede anche i Pick Up modificati, cosa che per alcuni potrebbe sembrare molto strano: perché andare a modificare un veicolo pensato per il lavoro, e quindi per essere robusto?

In America sono in molti a farlo, proprio per il successo che hanno questi veicoli non solo come mezzi da lavoro, ma come mezzi quotidiani, spesso visti come status symbol. C’è, però, modifica e modifica, e va detto che molti, troppi proprietari si prendono davvero troppe libertà per trasformare i loro pick up, molto spesso resi totalmente privi i senso, stupidi e anche pericolosi.

Abbiamo stilato una piccola classifica di quelli più estremi, quelli che li vedi e l’unica cosa che ti viene da dire è: ma perché?!