Biden decide di rallentare sull’elettrico: cosa sta succedendo?

Biden propone di allentare i limiti sulle emissioni veicolari, prolungando i tempi per la transizione agli EV e stimolando l’infrastruttura di ricarica.

L’amministrazione Biden sta valutando l’idea di allentare le restrizioni sulle emissioni degli scarichi dei veicoli, con l’obiettivo di facilitare la transizione verso quelli elettrici. Questo approccio, secondo fonti vicine alla presidenza e riportate dal New York Times, prevede di concedere ai costruttori di automobili un periodo di tempo più lungo per adempiere alle richieste di accelerazione nelle vendite di veicoli elettrici (EV). La nuova normativa dovrebbe arrivare entro la primavera.

Questa modifica significherebbe che l’incremento significativo delle vendite di EV non sarà richiesto fino a dopo il 2030. Un rappresentante dell’Environmental Protection Agency (EPA) degli USA ha comunicato che il progetto della nuova normativa, che riguarda gli standard per le emissioni di vari inquinanti per i veicoli leggeri e medi a partire dal 2027, è attualmente sotto esame inter-agenzia. L’obiettivo è quello di stabilire uno standard tecnico realizzabile che possa ridurre efficacemente le emissioni nocive e allo stesso tempo portare benefici economici alle famiglie americane.

Con questa mossa, gli Stati Uniti cercano di offrire al mercato e alle catene di approvvigionamento il tempo necessario per adattarsi, preservando la libertà di scelta dei consumatori, espandendo l’infrastruttura delle stazioni di ricarica pubblica e permettendo agli incentivi industriali e all’Inflation Reduction Act di stimolare un cambiamento industriale.

In precedenza, Reuters aveva rivelato che l’EPA avrebbe potuto introdurre nuovi regolamenti già a marzo, volti a imporre una significativa riduzione delle emissioni dei veicoli. La proposta mira comunque ad incrementare la quota di mercato dei veicoli elettrici negli USA al 67% entro il 2032, un salto notevole rispetto al quasi 8% registrato nel 2023. Tuttavia, grandi produttori come General Motors, Ford e Stellantis hanno espresso preoccupazioni, sottolineando la difficoltà di convertire le proprue flotte in un modo economicamente vantaggioso. Secondo un’analisi di Reuters, basata sui dati di vendita e sui feedback forniti ai regolatori, i costruttori hanno richiesto più tempo per adeguarsi, citando l’elevato costo della tecnologia EV per il consumatore medio americano e la necessità di sviluppare ulteriormente l’infrastruttura di ricarica.

Ovviamente il nuovo progetto della Casa Bianca presenta diversi punti di vista. Tra i pro, vi è l’intenzione di concedere ai produttori automobilistici più tempo per adeguarsi alla crescente domanda di veicoli elettrici, consentendo un processo di transizione più graduale e meno oneroso. Ciò potrebbe contribuire a mitigare eventuali pressioni finanziarie sul settore automobilistico e favorire lo sviluppo di una rete di ricarica più efficiente e accessibile.

Tuttavia, ci sono anche contro argomenti da considerare. Un rallentamento nell’aumento delle vendite di veicoli elettrici potrebbe compromettere gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell’aria, ritardando così gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Inoltre, un ritardo nell’adozione di veicoli elettrici potrebbe influenzare negativamente l’industria emergente legata alla produzione di tecnologie a basse emissioni, rallentando l’innovazione e l’occupazione nel settore.

Non si tratta di una buona notizia, questo è chiaro, ma rimane il traguardo per il 2032, che non è troppo lontano da quello del 2035 della UE.

Fonte: Reuters

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD