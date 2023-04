Incentivi auto elettriche 2023: come funzionano e come ottenerli

Sono ancora disponibili gli incentivi auto elettriche 2023, dedicati alle vetture in fascia di emissioni 0-20 g C02/km e quindi anche alle vetture a batteria. Il bonus è in vigore dallo scorso 10 gennaio 2023 e sarà valido fino al 31 dicembre di quest’anno, per un fondo totale di 190 milioni di €.

Il bonus del 2023 è ha valore fino a 5.000 €con rottamazione, ai quali possono aggiungersi ulteriori sconti dei concessionari.

Incentivi auto elettriche 2023: chi può richiederli

Diversamente dagli incentivi 2022 e da quelli per gli scooter, gli incentivi auto elettriche 2023 sono destinati a persone fisiche e giuridiche, e quindi ne possono beneficiare anche aziende e noleggiatori. Inoltre, viene perso l’extrabonus Isee del 2022 destinato a persone fisiche con reddito inferiore ai 30.000 €.

Alle società, però, viene destinata una piccola percentuale dei fondi, pari al 5%, con sconti dimezzati rispetto ai contributi per le persone fisiche.

Incentivi auto elettriche 2023: i requisiti

Gli incentivi auto elettriche 2022 sono destinati alle vetture con fascia di emissioni compresa tra 0 e 20 grammi di CO2 al km, la prima delle tre fasce in cui il governo ha diviso le vetture commercializzate.

Il tetto massimo di listino per accedere all’agevolazione è di 35.000 euro IVA esclusa o 42.700 euro IVA inclusa. Lo sconto consiste in:

3.000 € senza rottamazione;

senza rottamazione; 5.000 € con rottamazione.

Per persone giuridiche e noleggiatori, invece, il contributo è di:

1.000 € senza rottamazione;

senza rottamazione; 2.500 € con rottamazione;

Le auto incluse

Di seguito, tutte le auto elettriche che beneficiano degli incentivi. Qui, invece, quelle che secondo noi sono le elettriche più interessanti del 2023: