Smart ForTwo 2023: prezzo con incentivi e autonomia

Smart ForTwo è l’auto elettrica più compatta sul mercato, facile da parcheggiare e agile nella giungla urbana con il suo motore da 82 CV. Ed è anche una delle elettriche più vendute in Italia.

Una cittadina per eccellenza per i piccoli spostamenti quotidiani in città, data la batteria da 17,4 kWh con autonomia di 135 km, che si ricarica velocemente alle colonnine gratis da 22 kW, e spendendo poco in quelle a pagamento.

Il motore della Smart ForTwo elettrica



Smart EQ ForTwo è dotata di un piccolo ma brillante motore da 82 CV e 160 N/m di coppia che, complice il peso ridotto, garantisce un comportamento scattante.

In abbinamento c’è una batteria agli ioni di litio da 17,4 kWh, per 135 km di autonomia.

Il prezzo di Smart ForTwo elettrica con incentivi statati



Il prezzo della Smart EQ ForTwo parte da 25.210 euro per l’allestimento Pure. Sono disponibili altre versioni:

Passion da 27.133 euro

Pulse da 28.853 euro

Prime da 29.645 euro

I prezzi qui sopra sono da intendersi al netto di incentivi e promozioni. Andiamo allora a vedere come funzionano gli incentivi statali per le auto elettriche. Per il 2023 sono stati confermati per la fascia 0-20 g/km 5.000 euro di bonus con rottamazione e 3.000 euro di bonus senza rottamazione.

I prezzi con incentivi ecobonus per la Smart ForTwo elettrica con rottamazione

Il listino della Smart EQ ForTwo con incentivi rottamazione si abbassa di 5.000 euro, quindi:

Pure da 20.210 euro

Passion da 22.133 euro

Pulse da 23.853 euro

Prime da 24.645 euro

I prezzi con incentivi ecobonus per la Smart ForTwo elettrica senza rottamazione

Il listino della Smart EQ ForTwo con incentivi rottamazione si abbassa di 3.000 euro, quindi:

Pure da 23.210 euro

Passion da 24.133 euro

Pulse da 25.853 euro

Prime da 26.645 euro

La dotazione

Da “cittadina premium”, la Smart ForTwo elettrica gode sin da subito di una dotazione tecnologica e ricca. L’allestimento Pure include:

⋅ Caricatore da 4,6 kW;

⋅ Plus Package;

⋅ Tappetini in velluto nero;

⋅ Cerchi in lega da 15”;

⋅ Sedili riscaldati;

⋅ Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente;

⋅ Tetto black;

⋅ Rivestimenti in tessuto nero;

⋅ Sedile conducente regolabile in altezza;

⋅ Volante regolabile in altezza;

⋅ Brake assist attivo;

⋅ Crosswind Assist;

⋅ Hill-Start Assist;

⋅ Sensore Crash per attivare luci di emergenza;

⋅ Cool And Audio System;

Sulla Passion troviamo:

⋅ Cerchi in lega 15” 4 razze verniciati in nero con finiture a specchio;

⋅ Bracciolo centrale anteriore ripiegabile;

⋅ Plancia e pannello centrale delle porte in pelle nera e modanature nero antracite;

⋅ Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia;

⋅ Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e sistema antincastro;

⋅ Computer di bordo con display a colori 8,9” TFT;

⋅ Smartphone integration;

La Pulse aggiunge:

⋅ Cerchi in lega 16” a 5 doppie razze;

⋅ Calotta specchietti nel colore tridion;

⋅ Tetto panorama con tendina parasole;

⋅ Pack Urban Style;

Infine, la Prime con:

⋅ Cerchi in lega leggera da 16” e design a Y;

⋅ Fari Full LED;

⋅ Rivestimenti in pelle nera con cuciture grigie;

⋅ Bundle telecamera per la retromarcia assistita e sensori di parcheggio;

⋅ Retrovisore interno anabbagliante automatico;

⋅ Sensore pioggia e sensore luci;

