Le auto elettriche più vendute in Italia nel 2023

La classifica delle auto elettriche più vendute nel 2023 vede in testa Fiat 500 elettrica, con l’elenco che possiamo stilare grazie ai dati del solo mese di Gennaio. Immatricolazioni che comunque confermano sostanzialmente la classifica dello scorso anno.

A livello di mercato auto si registra un vero e proprio tonfo, con le auto elettriche che tornano ad un misero 2,6%, rispetto al 7% registrato come picco massimo nel Dicembre 2021. E’ tutto da vedere se quel dato fosse causato dalla mancanza dei modelli non elettrici in consegna presso ai concessionari. Al momento, rimane chiaro il fatto che agli italiani non piacciono le auto elettriche, a meno di pesanti incentivi statali.

Classifica delle auto elettriche più vendute nel 2023

Si confermano nei primi tre posti anche nel 2023 Fiat 500, Smart Fortwo e Renault Twingo, che non a caso sono modelli di Segmento A, segno che le piccole auto elettriche possono aver senso in un ambito cittadino. Non a caso il Segmento A registra oltre il 37% delle vendite.

Non ci rimane che esaminare la classifica di Gennaio 2023.

n. marca modello totale quote% A B C D E F 1 FIAT 500 540 0 0 0 0 0 540 16,2 2 SMART FORTWO 369 0 0 0 0 0 369 11,0 3 RENAULT TWINGO 212 0 0 0 0 0 212 6,3 4 AUDI Q4 0 0 0 186 0 0 186 5,6 5 TESLA MODEL Y 0 0 0 0 147 0 147 4,4 6 VOLKSWAGEN ID.3 0 0 135 0 0 0 135 4,0 7 DACIA SPRING 128 0 0 0 0 0 128 3,8 8 PEUGEOT 208 0 128 0 0 0 0 128 3,8 9 MG MARVEL R 0 0 0 100 0 0 100 3,0 10 TESLA MODEL S 0 0 0 0 0 98 98 2,9 11 MG MG4 0 0 77 0 0 0 77 2,3 12 BMW IX1 0 0 72 0 0 0 72 2,2 13 MINI MINI 0 60 0 0 0 0 60 1,8 14 PEUGEOT 2008 0 52 0 0 0 0 52 1,6 15 RENAULT MEGANE 0 0 52 0 0 0 52 1,6 16 CUPRA BORN 0 0 51 0 0 0 51 1,5 17 TESLA MODEL X 0 0 0 0 0 51 51 1,5 18 BMW IX3 0 0 50 0 0 0 50 1,5 19 VOLVO XC40 0 0 50 0 0 0 50 1,5 20 HYUNDAI IONIQ 5 0 0 46 0 0 0 46 1,4 21 BMW I4 0 0 0 44 0 0 44 1,3 22 NISSAN LEAF 0 0 40 0 0 0 40 1,2 23 MAZDA MX-30 0 0 39 0 0 0 39 1,2 24 OPEL CORSA 0 39 0 0 0 0 39 1,2 25 CITROEN C4 0 0 37 0 0 0 37 1,1 26 HYUNDAI KONA 0 37 0 0 0 0 37 1,1 27 MERCEDES EQA 0 0 0 35 0 0 35 1,0 28 OPEL MOKKA 0 33 0 0 0 0 33 1,0 29 PORSCHE TAYCAN 0 0 0 0 0 33 33 1,0 30 TESLA MODEL 3 0 0 0 30 0 0 30 0,9 31 VOLKSWAGEN ID.4 0 0 0 30 0 0 30 0,9 32 FORD MUSTANG MACH-E 0 0 0 28 0 0 28 0,8 33 VOLKSWAGEN ID BUZZ 0 0 0 28 0 0 28 0,8 34 BMW IX 0 0 0 0 25 0 25 0,7 35 SKODA ENYAQ 0 0 24 0 0 0 24 0,7 36 KIA EV6 0 0 0 22 0 0 22 0,7 37 AUDI E-TRON GT 0 0 0 0 18 0 18 0,5 38 KIA NIRO 0 0 17 0 0 0 17 0,5 39 NISSAN ARIYA 0 0 12 0 0 0 12 0,4 40 MG MG5 0 0 0 11 0 0 11 0,3 41 MG ZS 0 11 0 0 0 0 11 0,3 42 VOLVO C40 0 0 11 0 0 0 11 0,3 43 FIAT DOBLO 0 0 10 0 0 0 10 0,3 altre 6 21 23 45 22 7 124 3,7 Totale 1,255 381 746 559 212 189 3,342 100,0 quote% 37,6 11,4 22,3 16,7 6,3 5,7 100,0

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.