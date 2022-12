L’esercito americano inizia a dotarsi di veicoli elettrici

L’esercito statunitense si converte all’elettrico e, per farlo, sceglie da una parte l’Hummer elettrico, ma anche il Canoo LTV, acronimo di “Light Tactical Vehicle“, realizzato da una di quelle nuove start up impegnate nella produzione di veicoli a batterie.

L’azienda ha esordito nel 2020 con il suo veicolo per privati da 35.000 $ pensato per ride-hailing, avventura o più semplice spostamento per famiglie. Nonostante un successo non di massa, ha attirato l’attenzione dell’Army americana con cui ha firmato un contratto per un veicolo costruito appositamente per le operazioni militari.

I passi dell’esercito americano verso l’elettrico

Canoo LTV è pensato per ambienti estremi e operazioni veloci e furtive, per questo nonostante la batteria è stato progettato per essere il più leggero possibile, e per essere caricato con qualsiasi cosa, dall’equipaggiamento militare ad altri oggetti di supporto sul campo.

Si compone di un telaio in composto di carbonio Kevlar, che gli permette di essere leggero e resistente. Può essere usato inoltre come picl up o senza niente in base all’attività da svolgere, ed è in grado di sopportare e trasportare materiali grandi e sporgenti, grazie anche al sistema di fissaggio modulare che comprende un’ampia gamma di supporti e box fissi sul retro.

Dispone poi di pneumatici fuoristrada da 32 pollici per tutti i tipi di terreno, molle pneumatiche e sospensioni rialzate, e una potenza di 600 CV completa una dotazione tecnica di tutto rispetto.

Non sappiamo nulla né sull’autonomia né sulla potenza di ricarica, perché Canoo e l’esercito diffonderanno i dati una volta superate le fasi di test e in prossimità dell’avvio della produzione.

L’Hummer EV dell’esercito americano

A luglio 2022, invece, erano già iniziati i test di collaudo per l’Hummer elettrico che GM Defence, la divisione dedicata ai prodotti militari di General Motors, ha sviluppato appositamente per l’esercito dopo averne avuto richiesta.

Sappiamo bene che l’Hummer EV è il fuoristrada elettrico più robusto, potente e pesante al mondo, ma anche di grande manovrabilità che gli permette di superare anche da solo passaggi particolarmente difficili.

Ha una potenza di 1.000 CV con batteria Ultium proprietaria di General Motors a 24 moduli, per ricarica fino a 350 kW e sistema di tensione a 800 Volt. L’autonomia è di 530 km e, nonostante le dimensioni importanti, scatta da 0 a 100 in 3 secondi.

