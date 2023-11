Aitekx RoboTruck è il clone più interessante del Tesla Cybertruck

Aitekx RoboTruck è il primo veicolo, per ora un prototipo, di una nuova start up di veicoli elettrici che debutta al Salone di Los Angeles in collaborazione con Toyota e Subaru. Una risposta, o sarebbe meglio dire un clone, del Tesla Cybertruck con molti elementi interessanti, forse più del modello a cui si ispira.

La stessa Aitekx si definisce: “un’innovativa azienda di e-mobility basata sull’IA [che] vi porta verso un futuro fattibile e concepibile“, che punta a “veicoli a energia pulita basati sull’IA e lo sviluppo e la produzione di robot per la mobilità con la loro tecnologia di produttivizzazione ottimizzata dall’IA“.

I dettagli dell’Aitekx RoboTruck

Il primo prototipo è il RoboTruck 1T, un pickup a forma di cuneo che ricorda parecchio il Tesla Cybertruck. Il modello vanta una carrozzeria sagomata, unità luminose eleganti e una piccola cabina. Possiamo anche notare ruote massicce e qualcosa che sembra essere una parete divisoria di tipo Avalanche.

La compagnia afferma che il pickup ha lunghezza tra i 4,7 e i 5 metri, con cassone di 1,8 metri. Tuttavia, sembra che la parete divisoria consentirà al veicolo di trasportare oggetti lunghi fino a 2,8 metri con il portellone chiuso. La società aggiunge che, con la parete abbassata e il portellone aperto, il RoboTruck può trasportare oggetti lunghi fino a ben 3 metri e mezzo.

Aitekx prevede configurazioni a cabina singola e doppia, nonché modelli a trazione posteriore e integrale. Quest’ultima avrà un sistema a doppio motore e sembra ci sarà una variante ad alte prestazioni. Non ci sono molti dettagli, se non che l’accelerazione 0-100 avverrà in poco più di 3 secondi e mezzo e l’autonomia raggiungerà 885 km.

Il prezzo parte da $45.000 e arriva a $99.000 per il RoboTruck 1T HyperAIX Sports Signature AWD. La società suggerisce inoltre che il modello verrà offerto con opzioni come “portiere ad ala di falco”, pacchetti off-road, una copertura del cassone motorizzata e un interno da quattro a sei posti. Sono già disponibili le prenotazioni con deposito di 100 $.

C’è anche un SUV

L’azienda, però, non ha intenzione di fermarsi al pick up.

Questa volta l’ispirazione è Rivian, perché sulla stessa base del pick up dovrebbe nascere anche il RoboTruck 1V, un SUV con 3 file per 7-8 passeggeri o 2 file e ampio bagagliaio.

