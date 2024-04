La nuova Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ è la prima variante completamente elettrica dell’iconica off-road, che conserva la sua silhouette spigolosa e tutti i suoi elementi caratteristici.

La carrozzeria della nuova Mercedes-Benz G 580 è costruita su un telaio portante, che è stato modificato e rinforzato per integrare l’unità elettrica. È stata mantenuta anche la combinazione di sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio e di un assale posteriore rigido di nuova concezione. La batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio integrata nel telaio portante garantisce un baricentro basso. Con la sua capacità utile di 116 kWh, fornisce energia sufficiente per un’autonomia fino a 473 chilometri.

I quattro motori elettrici controllati singolarmente sviluppano una potenza massima totale di 432 kW. Come le varianti già collaudate, la nuovissima Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ può superare pendenze fino al 100% su superfici adatte. Il veicolo rimane stabile su pendenze laterali fino a 35 gradi. Con una profondità massima di guado di 850 millimetri, la Classe G elettrica supera di 150 millimetri le sue controparti a motore tradizionale. La trasmissione off-road Low Range aumenta la propulsione grazie a uno speciale rapporto ridotto. Il nuovissimo modello genera virtualmente la funzione dei bloccaggi del differenziale convenzionali utilizzando un torque vectoring intelligente.

La nuova Classe G elettrica è immediatamente riconoscibile: gli esterni assumono un electric look di grande impatto, con la griglia del radiatore a pannelli neri opzionale. Una serie di caratteristiche distintive differenzia la variante completamente elettrica dai modelli a motore tradizionale. Tra questi, il cofano leggermente rialzato e le cosiddette barriere d’aria nei passaruota posteriori e nella scatola di design sul retro. In combinazione con il nuovo rivestimento del montante A e il labbro dello spoiler sul tetto, contribuiscono a ottimizzare l’aerodinamica.

La nuovissima Mercedes-Benz G 580 con EQ Technology è dotata di serie del sistema di infotainment MBUX, di un volante multifunzione in pelle nappa e di illuminazione ambientale. Tra gli optional figurano il Keyless-Go, i portabicchieri a temperatura controllata, il sistema audio surround Burmester 3D e il “cofano trasparente”. La centralina off-road ridisegnata e il nuovo Offroad Cockpit sono disponibili come optional per migliorare l’esperienza off-road con ulteriori funzioni digitali. Al momento del lancio è disponibile l’Edition One, un modello in edizione limitata con una gamma ampliata di caratteristiche di serie ed elementi di design esclusivi.

Fonte: Mercedes

Copyright Image: Sinergon LTD