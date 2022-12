Le foto spia della Zeekr 003 apparse in rete

Sui media cinesi sono state pubblicate le foto spia della Zeekr 003, nuovo modello del marchio premium di Geely che arriverà nel mercato locale nel 2023 e, forse, anche in Europa entro il 2024.

Il SUV compatto arriva dopo la sportiva 001 e la monovolume 009, e nasce sulla piattaforma SEA del colosso cinese condivisa con la Smart #1 e la futura Volvo EX30.

I dettagli della Zeekr 003

Non sappiamo molto sul lato tecnico della Zeekr 003, ma nascendo sulla stessa piattaforma della Smart #1 dovrebbe avere motori fino a 400 CV, se non di più, e un’autonomia intorno ai 450 km.

L’auto, piuttosto camuffata, lascia intravedere alcuni dettagli estetici. Come la 001 c’è una certa parentela di design con Lynk & Co, marchio da cui del resto Zeekr è nato nel 2021. Notiamo quindi i gruppi ottici anteriori divisi negli “artigli” LED posti sul cofano, alle estremità laterali, e anabbaglianti e abbaglianti integrati nella griglia anteriore. Ci sono anche passaruota inforzati in plastica.

Il form factor della carrozzeria è particolare, con montanti posteriori molto spessi. finestrini “spezzati” e posteriore convesso. I gruppi ottici sono un’unica linea che si trova appena sotto il lunotto, mentre il paraurti è piuttosto allungato con delle grosse prese d’aria. Da notare anche i cerchi aerodinamici.

C’è anche una foto degli interni, che sembrano già definitivi. Notiamo il volante a due razze, i due schermi che compongono il cruscotto e e l’infotainment e materiali di ottima qualità. Ci sono anche diverse finiture color oro e bronzo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!