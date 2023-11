Le ultime foto spia del Tesla Cybertruck lo mostrano definitivo

Dopo anni di ritardi, sembra che finalmente il Tesla Cybertruck sia pronto. E le ultime foto spia pubblicate su Twitter dal profilo YYDS mostrano anche alcuni dettagli degli interni e della tecnologia.



Queste foto lasciano vedere quindi un veicolo definitivo, di cui sapremo tutto il prossimo 30 novembre 2023, data di presentazione ufficiale da parte di Tesla stessa.

Tesla Cybertruck ha il frunk e il volante “Yoke”

Da quello che mostrano le foto su Twitter, riprese tra l’altro da Weibo, social cinese, possiamo vedere soprattutto gli interni, con cruscotto rifinito di bianco e il grande display touch che mostra il pick-up e alcune delle impostazioni, come su tutte le vetture Tesla. Ci sono anche dettagli sui sedili, in nero con cuciture a contrasto e forma squadrata, che segnano comunque un veicolo pensato per essere prima di tutto comodo.

Spicca in particolare il volante Yoke, quello con la forma squadrata, simile a un joystick da console, che ha già debuttato sulle Tesla Model S e Model X Plaid. Assente, e anche qui è tipico del marchio, il cruscotto dietro il volante, perché da tradizione ogni informazione, compresa la velocità di crociera viene riportata tutta nel grande display centrale.

Da quest’ultimo si intravede la possibilità di regolare la copertura del cassone posteriore, le sospensioni, lo sterzo, gli specchietti, i finestrini e anche di impostare l’autolavaggio.

Dalle foto, inoltre, si nota il frunk anteriore, che aumenta la capacità di carico ma non a livello del suo concorrente principale, il Ford F-150 Ligtning. Oltre alle immagini comparse online, Tesla stessa ha fornito alcuni dettagli: il Cybertruck ha capacità di traino di 4.990 kg e un carico utile fino a ben 1.134 kg, ma non è chiaro a quale configurazione corrispondano questi dati.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED