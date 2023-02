Bicicletta Unotre Mezzo è stata progettata per essere desiderata intensamente prima di essere acquistata (e poi effettivamente utilizzata). Mezzo è ufficialmente disponibile per l’acquisto sul sito di Unotre a 3.380 €, IVA inclusa. Mezzo è pensata per durare a lungo e in più scenari di utilizzo. L’acciaio del telaio è il materiale che tollera meglio usura, maltrattamenti e urti (non catastrofici). La configurazione di Mezzo può essere quella iniziale, ma anche infinite altre: si può aggiungere il cambio e accessoriarla come meglio credi.

Bicicletta Unotre Mezzo: caratteristiche

Il telaio è fatto a mano in Italia, con tecnica di saldatura TIG, derivata dall’aeronautica. Tubi in acciaio microlegato bonificato fatti in Italia da Dedacciai, a sezione variabile. Più spessi nelle zone più sollecitate per il massimo della resistenza, più sottili nelle zone meno sollecitate per essere più leggeri

La bicicletta ha molteplici punti di attacco filettati e nottolini su telaio e forcella, per attaccare rack frontali e posteriori, portapacchi o qualsiasi altro accessorio

I cerchi sono in alluminio da 29 pollici tubeless ready con canale interno da 25 mm di larghezza che garantisce un maggior volume d’aria, assicurando più trazione e aderenza su qualsiasi superficie. Mozzi con ghiera interna in titanio che garantisce massima resistenza, mentre l’ottimizzazione degli spessori interni permette una significativa riduzione del peso.

Gli pneumatici, fatti in Giappone, René Herse Antelope Hill Extralight da appena 465 g. L’altezza di 55 mm permette di ammortizzare ogni tipo di terreno, ancor più se utilizzati in modalità tubeless abbassando la pressione.

La bici completa pesa poco più di 10 kg, dalle parti di una bici in alluminio, ma con tutta la cazzimma dell’acciaio. Freni a disco idraulici da mountain bike Sram Level, per il massimo della modulabilità della frenata e della potenza frenante. Pinze a due pistoncini e dischi da 160 mm.

La guarnitura realizzata in alluminio ricavata dal pieno, è scaricata fino ad ottenere una straordinaria leggerezza e rigidità. Le leve e l’asse sono in alluminio anodizzato duro, per evitare l’ossidazione data dagli agenti atmosferici. Le corone ovali massimizzano lo sfruttamento della pedalata all’angolazione in cui si produce spinta e minimizzano la resistenza quando le gambe non possono farlo, facendo sì che il rapporto diventi più agile nei punti morti e più duro nelle fase di spinta, determinando uniformità della pedalata, migliori performance e migliore percezione del grip e del rendimento

Il rapporto 34/14 pensato per la città è il compromesso ideale tra facilità di ripartenza e velocità massima. Per ogni giro completo della pedivella la bici avanzerà 5,5 metri.

