Tesla Model X è il primo Suv elettrico della Casa di Palo Alto: con oltre 5 metri di lunghezza, ha dimensioni imponenti e può ospitare fino a 7 passeggeri. La tecnologia è mutata dalle sorelle, in particolare dall’ammiraglia Model S, l’autonomia supera abbondantemente i 500 km e le prestazioni sono garantite dalla presenza di due o tre motori. Ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche del modello.

Tesla Model X: dimensioni da big Suv

Il design di Tesla Model X è semplice, ma contribuisce ad esaltare le dimensioni: 504 cm di lunghezza per 200 cm di larghezza. La particolarità introdotta dalla Casa di Elon Musk riguarda le portiere che si aprono ad ala verso l’alto, come sulle fuoriserie del passato. Il bagagliaio, enorme, arriva ad una capienza di 2577 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Un vero big size Suv, con interni minimal ma spaziosissimi e caratterizzati dall’ormai proverbiale tablet al centro della plancia. Tre le configurazioni possibili: oltre a quella tradizionale a 5 posti, ci sono anche quella a 6 posti, con i sedili della seconda fila separati tra loro, e a 7 posti.

L’autonomia e i cavalli

Due sono le versioni della Model X, entrambe con trazione integrale: quella con due motori elettrici, Dual Motor, ha una potenza di 670 Cv, mentre la Tesla Model X Plaid, performantissima versione con tre motori arriva a 1020 Cv.

Più che la velocità massima, che tocca i 262 km/h sulla più potente, colpisce l’accelerazione: se il modello base copre lo 0-100 km/h in 3,9 secondi, la Plaid scatta da ferma in 2,6 secondi. Da segnalare l’autonomia, che la iscrive di diritto nella categoria di auto elettriche che tengono maggiormente la carica: 543 km per la Model X Plaid e 560 km per la Model X.

I prezzi della Tesla Model X

I prezzi della Tesla Model X non sono certo popolari e si allontanano da quelli, più a portata di tasche, della Model 3: qui partiamo da 118.470 euro, mentre per acquistare la Plaid servono 138.470 euro.

Le dotazioni

Anche su questo modello 7 posti, Tesla pone grande attenzione alle dotazioni di serie. Nel dettaglio:

Fari anteriori Led,

Sedile posteriore sdoppiato,

Volante regolabile,

Avviso del cambio di corsia,

Controllo elettronico della stabilità e della trazione,

Frenata automatica di emergenza,

Monitoraggio angolo cieco.

—–

