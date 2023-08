Tesla Model 3 è la berlina 3 volumi della Casa californiana, modello d’ingresso della famiglia di Elon Musk. Con un design minimal, un motore elettrico, almeno nella versione d’ingresso, meno votato alle prestazioni rispetto a quello delle sorelle e un prezzo che parte da 42.470 euro la Model 3 è la Tesla che si presenta alla portata di un numero maggiore di tasche. Anche se nelle versioni top il livello e il listino salgono.

Se la linea è quella di una canonica 3 volumi, gli interni tecnologici si ispirano a quelli delle sorelle, in particolare la Model S. Tre le versioni: Standard, Long Range e Performance Range.

Motori e prestazioni della Tesla Model 3

Il motore elettrico della Tesla Model 3 Standard è posteriore e l’assenza del secondo motore la rende più tranquilla dal punto di vista delle prestazioni: 351 Cv e 5,6 secondi per l’accelerazione 0-100 km/h.

Decisamente più scattante, 4,4 secondi per passare ai 100 km orari da fermo, è la Long Range AWD, che ha la stessa cavalleria dell’entry level, ma la spinta di due motori. Sono invece 462 Cv quelli sprigionati dalla versione più potente.

Batteria e autonomia

La batteria della Model 3 parte da una capacità di 55 kWh, equivalenti ad un’autonomia di 409 km, ad ogni modo una delle più interessanti sul mercato. La batteria della Dual Motor sale a 79 kWh, con un’autonomia di 580 km. Stessa capacità per gli accumulatori della Performance Range, che garantiscono un’autonomia di 567 km. Adatta, quindi, in ogni caso sia per la città sia per i viaggi.

I prezzi

Il prezzo di 42.470 euro è soltanto il punto di partenza. Con la Performance Range, infatti, si sale a 54.970 euro, mentre con la Long Range, la versione intermedia, ci si attesta sui 49.970 euro.

Le dotazioni della Tesla Model 3

Le dotazioni di serie proposte dalla Casa di Palo Alto sono ricche. Nel dettaglio:

Controllo elettronico della stabilità e della trazione,

Autopilot,

Navigatore satellitare,

Controllo automatico velocità,

Forward-facing radar,

Riconoscimento dei segnali stradali,

Frenata automatica di emergenza,

Monitoraggio angolo cieco.

—–

