Mancano ancora 12 anni al fatidico momento in cui tutto l’immatricolato nuovo dovrà essere elettrico o al massimo alimentato dagli e-fuel, ma chi si sente già pronto alla transizione può già contare su una buona gamma di vetture a batteria. Per questo, abbiamo fatto una lista delle migliori auto elettriche 2023 sul mercato.

La lista si basa non solo sugli ultimi modelli usciti, ma in generale su quelli che secondo noi hanno il giusto mix tra versatilità, piacevolezza di guida, dotazione tecnologica e, in ultimo, autonomia. Ecco quindi i modelli elettrici da tenere d’occhio, con i prezzi di listino indicati senza tenere conto di promozioni o incentivi.

Auto elettriche 2023: ecco le più interessanti

Kia Niro EV – da 42.900 €

Rinnovata nel 2022, la nuova Kia Niro è un modello decisamente interessante. A partire dal design ricercato e moderno, frutto della filosofia “Sensous Sportiness“, a metà tra una compatta e un SUV. Dentro, inoltre, è molto spaziosa nonostante la lunghezza di 4,4 metri, e realizzata con materiali sostenibili. Completa tutto la sempre ottima tecnologia.

La nuova generazione, che sorge su una versione più evoluta della stessa piattaforma della precedente, ha un leggero incremento di potenza a 204 CV, e di autonomia, ora disponibile fino a 460 km su ciclo WLTP con batteria da 64 kWh, molto veritieri anche in autostrada grazie al basso cx (0,29). La potenza di ricarica in CC è di 100 kW per un 10-80% in 45 minuti.

Renault Mégane E-Tech Electric – da 42.450 €

Protagonista del nostro Monza-Rimini in giornata, la Mégane è una delle vetture elettriche che ci sono piaciute di più. Compatta ma spaziosa, visto che è lunga appena 4,1 metri e quindi leggermente meno della versione a benzina, ha un design moderno e curato, e una schiacciata grazie alla linea dei finestrini sottile e i grandi cerchi aerodinamici.

La Mégane è però da tenere d’occhio per ingegnerizzazione e tecnologia. La batteria è sottilissima, e permette di contenere il peso a 1,6 tonnellate, il più basso della categoria. Una soluzione che ha consentito di non esagerare con la batteria, la cui capacità è di 40 o 60 kWh, e soprattutto con la potenza, che arriva a 220 CV in configurazione massima, per un’autonomia di 470 km. Completa il nuovo OS Open R Link con Android Automotive che ha tutte le app Google integrate, compresi Waze e Google Maps.

Cupra Born – da 41.100 €

La Cupra Born è la prima elettrica del marchio catalano. Inizialmente nota come Seat El-Born, per la fascia di prezzo e per le prestazioni l’azienda ha scelto di renderla una Cupra, come dimostra anche il design più sportivo, lo sguardo cattivo e sempre arricchito da elementi in bronzo molto piacevoli. Inoltre, fedelmente alla politica di Cupra, punta ai giovani e ha di serie tutta la connettività, i sistemi di sicurezza e i fari LED.

All’interno, la sostenibilità è data anche dai sedili in Seaqual Yarn, tessuto derivato dalle plastiche riciclate dal mare. I livelli di potenza sono due: 204 o 231 CV nella più potente versione e-Boost, con autonomia di 421 o 552 km a seconda che la batteria sia da 58 o 77 kWh.

BMW i3 – da 41.100 €

Una “storica”, visto che è presente sul mercato ormai da diversi anni, ma ancora molto valida come auto per la città e per viaggi mediamente lunghi. La BMW i3 è infatti compatta e piacevole da guidare, con una buona visibilità visto che punta tutto su ampie vetrate. Gli interni sono curati e ben fatti, in pieno stile BMW- Tra l’altro, nel 2023 si rifà il look con nuove colorazioni a doppia tinta.

L’auto è tra le elettriche più leggere, ma ha comunque una potenza di 170 CV, un mix che le consente di avere un’accelerazione da sportiva. La batteria da 42,2 kWh le permette di avere 300 km di autonomia. L’età si fa sentire solo con la ricarica in CC, “ferma” a 49 kW e che però le permette di recuperare l’80% in circa 40 minuti.

Jeep Avenger – da 35.400 €

La prima elettrica di Jeep è anche la prima Jeep a vincere il premio Car of The Year 2023. Merito certo del design che unisce la compattezza alle forme tipiche dell’azienda, e che ricordiamo è tutto italiano. Progettata appositamente per l’Europa, è più piccola della Renegade ed è quindi un buon mix tra vettura avventuriera e cittadina, visto che non fatica troppo a trovare parcheggio. Dentro inoltre ha migliorato le finiture e la tecnologia, con il nuovo OS condiviso con le altre dell’ex gruppo FCA.

Al momento è disponibile con motore elettrico da 156 CV e batteria da 54 kWh che assicura 400 km di autonomia su ciclo misto WLTP. La ricarica in CC è a 100 kW per un 20-80% in circa 30 minuti.

Auto elettriche 2023: quelle con più autonomia

Tesla Model 3 – da 41.490 €

Quasi la regina del mercato, a maggior ragione col recente taglio dei prezzi. Divisiva ma comunque ancora tra le più efficienti, soprattutto per le batterie e in generale per la tecnologia. La Model 3 non sarà la migliore per finiture, ma ha un comparto tecnologico di livello con un mega display touch da cui amministrare tutta l’auto e, nonostante le aperture ad altri, anche ancora qualche Supercharger riservato.

Nella versione base ha 351 CV e batteria da 50,4 kWh per 491 km di autonomia. La massima è invece la Long Range con batteria da 75,96 kWh che, con lo stesso motore, porta a 602 km di autonoma.

Hyundai Ioniq 5 – da 47.550 €

La Ioniq 5 è un’elettrica completa. Il design, ispirato a un progetto di Giorgetto Giugiaro degli anni 80, assicura uno spazio impareggiabile in un’auto lunga 4,6 metri, che permette a 5 persone di starci davvero comodamente. Le finiture interne sono di grande qualità, e l’allestimento è versatile, ricco di vani porta-oggetti, porte USB e con possibilità di rendere i sedili delle poltrone-sdraio per rilassarsi, magari proprio durante i momenti di ricarica.

Nel 2023 si aggiorna con la batteria da 77,4 kWh per un’autonomia di 507 km (58 kWh per 384 km nella versione base), mentre nella configurazione massima ha due motori elettrici da 225 CV. Non che a ricaricarsi impieghi molto: grazie alla tensione a 800 Volt può sfruttare oltre 300 kW di potenza, recuperando l’80% di batteria in 18 minuti.

Polestar 2 – da 54.550 €

Tra le elettriche di fascia alta è una delle più interessanti. Arrivata da poco, dopo che noi l’avevamo provata in anteprima in Danimarca, ha una linea da berlina con qualche accenno al mondo SUV, ed è elegante, robusta e ben fatta. All’interno ha materiali sostenibili, tetto panoramico e un buono spazio, ma soprattutto Android Automotive con i servizi Google integrati.

Il MY 2024 si fa ancora più interessante visto l’upgrade di autonomia che, nella versione Long Range a singolo motore da 231 CV con batteria da 78 kWH arriva fino a 610 km di autonomia. A doppio motore la potenza sale a 408 CV e l’autonomia scende a 591 km, mentre chi cerca solo le prestazioni può guardare alla Performance Pack da 476 CV, sempre con autonomia tra i 555 e i 591 km.

Auto elettriche 2023: le cittadine

Fiat Nuova 500 – da 29.950 €

L’elettrica più venduta in Italia, in Francia, e comunque nella top 10 di numerosi paesi europei, perché sposa il tipico design intramontabile del modello, in grado di generare quasi uno status symbol nonostante le origini non nobili del marchio; ma anche perché leggera, con materiali di qualità e un buon comparto tecnologico.

Per quanto c’è chi l’ha usata per andare prima Oslo e poi ad Arles, non è certo l’elettrica da lunghi viaggi. Ma nella versione con motore da 118 CV e batteria da 42 kWh ha comunque 320 km di autonomia che non le fanno disdegnare gite fuori porta. Il suo regno è però la città, dove si muove agile e scattante, e grazie ai 3,9 metri di lunghezza è anche facilissima da parcheggiare.

DR 1.0 – da 25.900 €

L’ultima arrivata in Italia è la piccolissima DR 1.0, versione italiana della Chery Ant come al solito ri-assemblata in Molise dall’azienda di Massimo Di Risio. Al lancio è tra l’altro in promozione a 19.000 €.

Una forma abbastanza giovanile, con tinta bicromatica, si unisce a interni tecnologici per questa 3 porte lunga appena 3,2 metri, erede ideale della Smart ForTwo non più in produzione. Il motore sviluppa 61 CV di potenza, e questo insieme alle dimensioni compatte e al peso ridotto porta a un’autonomia di circa 300 km su ciclo WLTP.

Dacia Spring – da 21.450 €

L’elettrica più economica che, oggi, ha un incremento di potenza. La Spring è un’auto elettrica prettamente urbana, essenziale come vuole Dacia ma comunque con tutto quello che serve, e soprattutto agile e leggera da guidare.

La versione base ha un motore elettrico da 45 CV e batteria da 28,3 kWh con autonomia di 220 km. Nel 2023 debutta anche la Extreme, con motore da 65 CV e batteria invariata.

