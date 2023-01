Dacia Spring Extreme: insieme al design il nuovo motore da 65 CV

Debutta al Salone di Bruxelles la nuova Dacia Spring Extreme, allestimento inedito e nuovo top di gamma ispirato a Duster Extreme e con stile outdoor, che sostituisce l’allestimento Expression, il preferito da chi ha scelto l’elettrica romena stando ai dati rilasciati dal marchio.

Non solo un arricchimento estetico per l’elettrica più economica sul mercato italiano, ma anche un aggiornamento tecnico: sull’allestimento, e solo su questo, Dacia introduce anche il nuovo motore Electric 65, che sviluppa appunto 65 CV, 21 in più rispetto alla Spring tradizionale da 44 CV, per un’autonomia di 220 km su ciclo misto WLTP.

Le novità della Dacia Spring Extreme

Dacia Spring Extreme debutta in un nuovo colore, il Blu Ardesia, che si unisce a caratteristiche inedite per l’allestimento. Si parte da elementi color rame sulle barre del tetto, sugli specchietti retrovisori esterni, sul logo Dacia posteriore e sotto i gruppi ottici.

Inoltre, è presente uno stripping con motivo topografico sulle porte anteriori, con riferimento allo snorkel del Dacia Duster, e una nuova protezione dei battitacco con motivo topografico, ripreso anche dai tappetini di gomma interni.

Dentro, vengono ripresi gli elementi color rame sui pannelli porta, sulle bocchette dell’aria e sulla cornice del sistema di navigazione, e sempre in color rame sono le impunture dei sedili.

Più potente

Come detto, su Dacia Spring Extreme debutta anche un nuovo motore elettrico da 65 CV, importante elemento distintivo di questo allestimento rispetto agli altri, anche perché disponibile solo sulla Extreme. La motorizzazione si abbina a un nuovo riduttore che moltiplica la coppia tramessa alle ruote, per avere più accelerazione e ripresa.

L’autonomia è di 220 km su ciclo WLTP misto, e 305 km su ciclo urbano, grazie ovviamente alla frenata rigenerativa. La Dacia Spring nel 2023 parte da un prezzo di 21.450 € senza incentivi per l’allestimento Essential. Non ci sono ancora i prezzi ufficiali per l’allestimento Extreme, ma considerando che l’Evolution che va a sostituire parte da 23.150 € è probabile che il listino sia allineato o leggermente superiore.

Dacia Spring rientra negli incentivi 2023, destinati a cittadini con ISEE pari o inferiore a 30.000 € e per veicoli elettrici con listino massimo di 35.000 € + IVA (42.700 €) e fino a 5.000 € di contributo statale.

