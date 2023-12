Dacia Spring 2024 è l’elettrica del marchio romeno, che si distingue sul mercato per il prezzo conveniente, le dimensioni da city car e la guida rialzata. Il design è essenziale e pensato in ottica di praticità, visto che lo spazio interno, con un bagagliaio da 290 litri, estensibili a 620 litri abbattendo i sedili posteriori, non manca.

Da quest’anno sono disponibili più allestimenti, con la versione Extreme ad affiancare Essential e Business, e due motori elettrici, da 45 Cv e 65 Cv, alimentati da una batteria piccola, ma adeguata all’anima cittadina dell’auto. Ecco le principali caratteristiche della Spring.

I motori elettrici della Dacia Spring 2024

L’elettrica Dacia Spring 2024 è lunga 373 centimetri e larga 158 centimetri. Sotto il cofano, la Casa romena propone un piccolo motore elettrico da 45 Cv, alimentato da una batteria da 27 kWh che in corrente continua può essere rifornita dallo 0 all’80% in circa 30 minuti, mentre in corrente alternata si ricarica in circa 4 ore. Nel 2023 ha debuttato la versione top Extreme, che adotta un inedito motore più potente, da 65 Cv.

L’autonomia della Dacia Spring è di 230 km nel ciclo combinato, 220 km per l’allestimento Extreme, che diventano 305 km nei soli percorsi cittadini. In compenso lo scatto paga la potenza limitata del motore: 7,6 secondi per passare da 0 a 60 km/h.

All’interno, i progettisti, pur rispettando la vocazione essenziale e low cost, caratteristica comune alla Duster e a tutte le vetture del marchio, non hanno lesinato sulla tecnologia: al centro della plancia c’è un sistema multimediale da 6,9 pollici, con retrocamera, e in manovra la Spring offre i sensori di parcheggio posteriori.

Prezzo della Dacia Spring 2024 e dotazioni

Il prezzo della Dacia Spring parte da 21.450 euro al netto degli incentivi, cifra che la rende la più conveniente tra le elettriche, ma anche gli altri allestimenti non si distaccano molto da questa cifra, arrivando ai 23.200 euro della Extreme. Queste le principali dotazioni del modello:

Avvio e arresto della ricarica tramite app,

tramite app, Assistenza alla frenata d’emergenza ,

, Limitatore di velocità ,

, Sedile di guida regolabile in altezza,

regolabile in altezza, Volante regolabile ,

, Sistema di fissaggio Isofix del seggiolino.

A chi è consigliata

La Dacia Spring è una scelta ideale per chi cerca un’auto elettrica economica e pratica, specialmente per l’uso urbano e percorrenze moderate. È adatta a chi desidera ridurre l’impatto ambientale e il costo del carburante, ma non necessita di elevate prestazioni o di una lunga autonomia. Con il suo design compatto, si adatta bene a chi ha bisogno di un veicolo agile e facile da parcheggiare in città. Inoltre, può essere una buona scelta per neopatentati o per chi cerca una seconda auto per brevi spostamenti quotidiani.

