Le auto elettriche sono troppo costose? L’alternativa sono le auto elettriche usate economiche, una soluzione interessante, specie adesso che è arrivato a settembre, si avvicina la fine dell’anno e chi vuole cambiare la vettura scegliendo l’elettrico ha necessità di ottimizzare i costi.

E’ vero, gli incentivi premiano il nuovo, ma i fondi per le auto elettriche nei mesi scorsi sono stati bruciati nel giro di qualche giorno. Anche per questo le auto elettriche usate rappresentano l’unico modo per passare alle auto a batteria ad un prezzo maggiormente competitivo. Ecco quali sono i principali modelli economici sul mercato, le caratteristiche e i prezzi attuali sul mercato dell’usato, che variano a seconda del chilometraggio, dell’anzianità e dell’allestimento del modello. In questo caso, prendiamo in considerazione auto usate giovani, sotto i 25.000 euro.

Auto elettriche usate: caratteristiche e prezzi

BMW i3 – da 21.900 euro

Una delle prime auto elettriche ad entrare in commercio è stata la BMW i3, uscita di produzione qualche anno fa. Un’auto di taglia media, ottima soluzione per chi cercava un compromesso tra l’auto a batteria da città e quella per tragitti più lunghi. Non a caso c’era anche la versione Extended Range. L’ultimo modello, che ha un’autonomia di oltre 300 km, è disponibile sul mercato dell’usato a partire da 21.900 euro.

Opel Corsa-e – da 13.900 euro

La Opel Corsa è un evergreen per il marchio del Fulmine. Da qualche anno la versione tradizionale benzina e gasolio è affiancata dalla motorizzazione elettrica: la Opel Corsa-e, sul mercato dell’usato da partire da 13.900 euro, offre un’autonomia che può raggiungere fino a 337 km secondo il ciclo WLTP. Questo veicolo è alimentato da una batteria da 50 kWh e supporta la ricarica rapida, consentendo di raggiungere l’80% della carica in soli 30 minuti.

Renault Twingo – da 10.600 euro

Le auto elettriche economiche di piccole dimensioni sono un’alternativa per chi cerca una citycar a un prezzo competitivo, in grado di entrare nei centri cittadini senza pagare la ZTL: tra queste spicca sicuramente la Renault Twingo elettrica, con batteria da 22 kWh, potenza di 82 Cv e autonomia di 190 km, in grado di diventare 270 km in città. La Renault Twingo Electric, presentata nel 2020, è disponibile sul mercato dell’usato a partire da 10.600 euro.

Dacia Spring – da 9.490 euro

La regina delle auto elettriche economiche nuove è sicuramente la Dacia Spring, sul mercato dal 2021, che comunque se la cava bene anche sul mercato di seconda mano. In questo caso non includiamo la versione Extreme, presentata lo scorso anno, che quindi non ha ancora mercato nel settore usato. La Dacia Spring elettrica, disponibile sul mercato dell’usato da 9.490 euro, ha una lunghezza di 373 centimetri e una larghezza di 158 centimetri. Sotto il cofano, la romena è equipaggiata con un motore elettrico da 45 cavalli, alimentato da una batteria da 27 kW.

Utilizzando una stazione di ricarica rapida a corrente continua, la batteria può passare dallo 0 all’80% in circa 30 minuti, mentre con una ricarica a corrente alternata il tempo di ricarica completa è di circa 4 ore. L’autonomia della Dacia Spring raggiunge i 230 km nel ciclo combinato.

Nissan Leaf – da 6.500 euro

Il legame tra le auto elettriche giapponesi e la Nissan Leaf è molto forte. Fin dall’inizio dello scorso decennio, infatti, la media della Casa nipponica, tra le auto a batteria più vendute del 2023, è stata una delle prime elettriche economiche ad affermarsi sul mercato. La penultima generazione del 2017 è disponibile sul mercato dell’usato da 6.500 euro, con un’autonomia di circa 250 km.