Nuova Dacia Spring elettrica: prezzi da 17.900 euro chiavi in mano

Nuova Dacia Spring 2024, auto 100% elettrica dal nuovo design, tecnologie innovative e prezzi competitivi: le caratteristiche, le versioni e i prezzi della Nuova Dacia Spring.

La Nuova Dacia Spring è un’auto 100% elettrica che si distingue per il suo nuovo design e una serie di equipaggiamenti innovativi, posizionandosi come una delle proposte più competitive sul mercato in termini di rapporto qualità/prezzo. Con un prezzo di listino in Italia che parte da 17.900 euro, la gamma italiana si articola su due allestimenti: Expression ed Extreme.

Dacia Spring 2024: design e stile

La nuova Dacia Spring si ispira al corso stilistico inaugurato dalla nuova generazione di Duster, adottando uno stile deciso che la rende più accattivante che mai. La metamorfosi del veicolo è evidente tanto all’interno, dove tutti i componenti sono stati ridisegnati, quanto all’esterno, dove solo il tetto rimane invariato rispetto al modello precedente. La gamma cromatica si arricchisce con sei tinte, incluse le nuove Rosso Mattone e Beige Safari.

Dacia Spring 2024: tecnologia e connettività

L’allestimento Expression include di serie il sistema multimediale Media Control, che consente di gestire informazioni multimediali e chiamate telefoniche tramite i comandi al volante, connessione Bluetooth e una porta USB.

La versione Extreme, invece, è dotata del sistema Media Nav Live, con un ampio touchscreen da 10″, navigazione connessa, informazioni sul traffico in tempo reale, mappe dell’Europa aggiornate, compatibilità wireless con Apple CarPlayTM e Android AutoTM e due porte USB-C.

Dacia Spring 2024: sicurezza e assistenza alla guida

La nuova Dacia Spring introduce nuovi dispositivi di assistenza alla guida che rispettano le più recenti normative europee in materia di sicurezza, tra cui la frenata automatica d’emergenza, il riconoscimento della segnaletica stradale, i sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi per il mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’attenzione del conducente.

L’allestimento Extreme aggiunge la funzionalità V2L, che consente di alimentare dispositivi elettronici esterni utilizzando l’auto come un grande power bank.

Dacia Spring 2024: motore elettrico

Disponibile ora anche con una motorizzazione da 65 CV / 48 kW nell’allestimento Expression, questa versione promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 14 secondi, offrendo così prestazioni adatte sia all’uso urbano sia extraurbano. Allo stesso tempo, la versione da 45 CV rimane un’opzione esclusiva per l’allestimento Expression, posizionandosi come la scelta ideale per chi privilegia l’utilizzo cittadino grazie al suo prezzo particolarmente vantaggioso.

La leggerezza è uno degli aspetti più notevoli della Nuova Spring, con un peso a vuoto di soli 984 kg nell’allestimento Extreme, rendendola l’unica auto 100% elettrica in Europa a pesare meno di una tonnellata, contribuendo all’efficienza energetica del veicolo. Nonostante l’introduzione di numerosi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e il miglioramento delle finiture e degli equipaggiamenti di serie, il peso della Nuova Spring è aumentato di soli 6 kg rispetto alla generazione precedente, pari a un incremento del 0,6%.

Dacia Spring 2024: batteria, ricarica ed autonomia

Il cuore della Nuova Spring è rappresentato dalla sua batteria da 26,8 kWh, che le assicura un’autonomia WLTP dichiarata di oltre 220 km. Questi dati sottolineano l’efficienza della motorizzazione di Nuova Spring, che registra un consumo energetico inferiore ai 14,6 kWh/100 km.

Per quanto riguarda le soluzioni di ricarica, la Nuova Spring offre una flessibilità notevole. La ricarica standard avviene a una potenza fino a 7 kW in corrente alternata (AC), consentendo una ricarica pratica e comoda utilizzando le infrastrutture più diffuse, come quelle domestiche o pubbliche. In aggiunta, è disponibile come optional la possibilità di ricaricare il veicolo in corrente continua (DC) fino a una potenza massima di 30 kW.

Quest’ultima opzione riduce significativamente i tempi di ricarica, permettendo di passare dal 20% all’80% di capacità in 45 minuti, una caratteristica particolarmente apprezzata da chi necessita di ricariche rapide durante i tragitti più lunghi o nel contesto urbano.

Dacia Spring 2024: versioni business e cargo

Pensate per un uso professionale, le versioni Business e Cargo sono disponibili in due potenze (45 CV e 65 CV) e offrono soluzioni pratiche per le esigenze di mobilità urbana pulita. La versione Business è ideale per il car sharing, mentre la versione Cargo offre oltre 1.000 litri di volume di carico e una portata superiore ai 350 kg, rappresentando la soluzione ideale per le consegne dell’ultimo miglio o il trasporto di carichi senza emissioni.

Dacia Spring 2024: Listino prezzi

La Nuova Dacia Spring si propone sul mercato con una gamma pensata sia per i clienti privati che per quelli professionali, offrendo soluzioni su misura per diverse esigenze di mobilità elettrica. La struttura dell’offerta è stata concepita per essere essenziale ma completa, facilitando la scelta e l’utilizzo del veicolo.

Clienti Privati

Per i clienti privati, la Nuova Dacia Spring è disponibile in tre versioni, con due livelli di potenza e due allestimenti che garantiscono funzionalità e comfort:

Nuova DACIA Spring 45 CV Expression: Questa versione, offerta a 17.900 euro “chiavi in mano”, rappresenta l’opzione di ingresso nella gamma elettrica di Dacia, ideale per chi cerca un veicolo principalmente per l’uso urbano, grazie al suo motore da 45 CV.

Questa versione, offerta a 17.900 euro “chiavi in mano”, rappresenta l’opzione di ingresso nella gamma elettrica di Dacia, ideale per chi cerca un veicolo principalmente per l’uso urbano, grazie al suo motore da 45 CV. Nuova DACIA Spring 65 CV Expression: Con un prezzo di 18.900 euro “chiavi in mano”, questa variante incrementa la potenza a 65 CV, offrendo prestazioni superiori per coloro che desiderano maggiore agilità e una risposta più pronta del motore.

Con un prezzo di 18.900 euro “chiavi in mano”, questa variante incrementa la potenza a 65 CV, offrendo prestazioni superiori per coloro che desiderano maggiore agilità e una risposta più pronta del motore. Nuova DACIA Spring 65 CV Extreme: Al top della gamma per i clienti privati, con un costo di 19.900 euro “chiavi in mano”, questa versione combina la potenza di 65 CV con un allestimento Extreme che aggiunge dotazioni esclusive per massimizzare comfort e stile.

Clienti Professionali

Dacia non trascura i clienti professionali, offrendo varianti della Spring specificamente configurate per rispondere alle esigenze del car sharing, delle consegne, e dell’uso professionale in generale:

Nuova DACIA Spring 45 CV Business: Proposta a 19.200 euro “chiavi in mano”, questa versione è pensata per gli operatori del car sharing e per professionisti che necessitano di un veicolo affidabile ed economico per gli spostamenti urbani.

Proposta a 19.200 euro “chiavi in mano”, questa versione è pensata per gli operatori del car sharing e per professionisti che necessitano di un veicolo affidabile ed economico per gli spostamenti urbani. Nuova DACIA Spring 65 CV Business: Al prezzo di 20.200 euro “chiavi in mano”, questa variante offre una potenza di 65 CV, pensata per professionisti che richiedono prestazioni superiori.

Al prezzo di 20.200 euro “chiavi in mano”, questa variante offre una potenza di 65 CV, pensata per professionisti che richiedono prestazioni superiori. Nuova DACIA Spring 45 CV Cargo: Con un costo di 18.900 euro “chiavi in mano”, questa versione è dedicata al trasporto merci e si caratterizza per il suo ampio spazio di carico, rendendola l’ideale per le consegne dell’ultimo miglio.

Con un costo di 18.900 euro “chiavi in mano”, questa versione è dedicata al trasporto merci e si caratterizza per il suo ampio spazio di carico, rendendola l’ideale per le consegne dell’ultimo miglio. Nuova DACIA Spring 65 CV Cargo: A 19.900 euro “chiavi in mano”, combina le caratteristiche della versione Cargo con un motore da 65 CV, per coloro che cercano maggiore potenza anche nel trasporto merci.

Nuova Dacia Spring 2024: allestimenti e optional

EQUIPAGGIAMENTI DI NUOVA SPRING Allestimento Expression Principali equipaggiamenti Driver Display da 7” personalizzabile (informazioni batteria, autonomia, ecc.) Media Control (comandi radio al volante, Bluetooth® e supporto telefono, 2 altoparlanti, 1 porta USB-C) Climatizzatore manuale con riciclo dell’aria Nuova leva del cambio E-Shifter con B Mode con frenata rigenerativa Alzacristalli elettrici anteriori Cavo di ricarica Mode 3 (wallbox e colonnine pubbliche) Sicurezza 6 airbag: frontale lato conducente e lato passeggero / laterali torace / a tendina testa AEBS: frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti ESP: dispositivo elettronico di controllo della stabilità EBD: ripartitore elettronico di frenata AFU: assistenza alla frenata d’emergenza LKA: assistenza al mantenimento nella corsia LDWS: avviso di superamento della corsia ISA: riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di superamento del limite di velocità DDAW-UPA: sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente RPA:Sensori di parcheggio posteriori Chiamata d’emergenza (eCall) Limitatore/Regolatore di velocità Accensione automatica dei fari Pulsante My Safety Rescue Code Guida Servosterzo elettrico Eco Mode Frenata rigenerativa (B Mode) Ricarica Cavo di ricarica Mode 3 (wallbox e colonnine pubbliche) Altri equipaggiamenti Regolazione manuale dei retrovisori esterni Alzacristalli manuali posteriori Volante a 3 razze regolabile in altezza Panchetta posteriore ripiegabile intera Presa da 12V anteriore 2 chiavi di radiofrequenza Lunotto termico / tergicristalli posteriori Chiusura automatica delle porte Chiusura centralizzata Design interno: Sellerie tessuto bitono con cuciture Rosso Mattone e logo DACIA impresso Maniglie porte interne Grigio Acciaio Decorazioni bianche tinte all’origine: quadro strumenti, leva del cambio e tasche delle porte Decorazione centrale Rosso Mattone e bocchette dell’aria bianche con firma ad “Y” Tema Grigio Acciaio (per esempio: prese d’aria laterali, pulsanti di riscaldamento) Design esterno: Luci diurne a LED Fari posteriori con firma ad “Y” DACIA Nuovo logo DACIA bianco sulla calandra Scritta bianca DACIA sul portellone posteriore Retrovisori esterni nero granulare con indicatori di direzione integrati Inserto Grigio Megalite sui paraurti anteriore e posteriore Stripping laterali Maniglie esterne in tinta carrozzeria Copriruota Flexwheel da 14”in nero e grigio su motore 45 Copriruota Flewheel dark da 15” in nero e grigio su motore 65 Allestimento Extreme = Expression + Principali equipaggiamenti Media Nav Live: – Display da 10,1” – Navigazione con info traffico in tempo reale – Servizi connessi (programmazione di ricarica di bordo e da remoto con l’App My DACIA che consente anche di: localizzare il veicolo, conoscere lo stato della ricarica, programmare la ricarica, avviare da remoto la climatizzazione o il preriscaldamento, preregolati nel veicolo) – 2 porte USB-C retroilluminate Alzacristalli elettrici posteriori Regolazione elettrica dei retrovisori esterni Ricarica Capacità di ricarica bidirezionale V2L (vehicle-to-load) Design interno: Decorazione centrale Lichen Kaki e bocchette dell’aria color Rame con firma ad “Y” Sellerie miste TEP/tessuto specifico Extreme con cuciture color Rame e DC impresso Bocchette dell’aria con firma ad “Y” e prese d’aria laterali color Rame Tappetino anteriore in gomma e battitacco anteriori con motivi topografici Design esterno: Copriruota Flexwheel da 15” black con coprimozzo in rame Adesivi laterali sul finestrino posteriore con scritta Spring Elementi esterni in tinta rame (retrovisori esterni, coprimozzi e scritta DACIA sul portellone posteriore) Stripping decorativi sui paraurti anteriore e posteriore

EQUIPAGGIAMENTI DI NUOVA SPRING BUSINESS / CARGO Allestimento Business=Extreme + Principali equipaggiamenti Sensori di parcheggio anteriori

Predisposizione Car sharing

Media Nav LIVE da 10” + telecamera posteriore di parcheggio Ricarica Cavo mode 2 per ricarica domestica (10 A, 5 metri)

Ricarica rapida DC su motore 65 CV Design interno: Tappetini anteriori in gomma

Sellerie grigio scuro in TEP Design esterno: Soglie battitacco anteriori

Pellicole di protezione del paraurti

Retrovisori e maniglie porti esterne in colore nero granulato Allestimento Cargo = Expression + Principali equipaggiamenti Sensori di parcheggio anteriori

Media Nav LIVE da 10” + telecamera posteriore di parcheggio

4 anelli di ancoraggio Ricarica Cavo mode 2 per ricarica domestica (10 A, 5 metri)

Attacco ricarica rapida su motore 65 Design interno: Paratia a rete

Pavimento del bagagliaio rigido (copertura in moquette) Design esterno: Protezioni porte anteriori e del bagagliaio

Fonte: Dacia

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD