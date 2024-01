La nuova Toyota GR Yaris 2024, svelata al Salone dell’Auto di Tokyo, vanta molte nuove caratteristiche tecniche come un motore più potente, un nuovo cambio automatico Gazoo Racing e un telaio rinforzato. Le edizioni speciali ispirate ai campioni WRC aggiungono un tocco esclusivo.

La nuova Toyota GR Yaris fa il suo debutto mondiale al Tokyo Auto Salon 2024, con una serie di miglioramenti tecnici e di design, nonché innovazioni costruttive che promettono di elevare ulteriormente l’esperienza di guida.

Le modifiche apportate al motore turbo a tre cilindri, includono un incremento di potenza e coppia, mentre l’introduzione del nuovo cambio automatico Gazoo Racing Direct Automatic Transmission a otto rapporti garantisce cambi di marcia rapidi da competizione. Il telaio tailor-made è stato rinforzato, e l’abitacolo ridisegnato per un’autentica sensazione di sportività.

Inoltre, la gamma offre anche una specifica “Circuit” unica, con un pacchetto di dispositivi di raffreddamento che include un radiatore aggiuntivo, uno spray intercooler e una presa d’aria modificata.

Il motore migliorato offre ora 280 CV e 390 Nm di coppia, mentre il nuovo cambio automatico ottimizza la guida e la maneggevolezza. La carrozzeria è stata resa più rigida, migliorando la risposta alla guida e la sensazione di aderenza. Anche l’abitacolo è stato ripensato, con un focus sulla posizione di guida e sull’accessibilità dei comandi. La strumentazione digitale da 12,3 pollici e i sedili ottimizzati per la guida sportiva completano il rinnovamento dell’interno.

Le modifiche esterne, come la nuova griglia inferiore in acciaio e le modifiche al paraurti, sono state concepite non solo per estetica, ma anche per funzionalità e aerodinamica. La vettura vanta anche un nuovo colore esterno, Precious Metal, oltre alle tonalità tradizionali di Toyota Gazoo Racing.

Toyota produrrà inoltre edizioni speciali della GR Yaris ispirate ai suoi piloti di punta del Campionato del Mondo Rally, Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä. Queste edizioni speciali, basate sui modelli concept mostrati al Salone di Tokyo dello scorso anno, rappresentano un tributo ai successi di questi campioni nel mondo dei rally.

