Toyota Yaris a noleggio per privati: conviene?

Analizziamo l’offerta di noleggio per privati su Toyota Yaris ibrida Active: canone mensile di 259 euro, con anticipo, o di 369 euro al mese senza anticipo, servizi inclusi, a chi conviene e a chi no.

La Toyota Yaris ibrida è l’auto più venduta della Casa giapponese: un modello ormai evergreen per la città che è disponibile anche con la formula del noleggio a lungo termine per privati. La promozione di Kinto, marchio di Toyota dedicato alla nuova mobilità, è di 259 euro al mese con anticipo di 4.500 euro. Per offrire maggiore opportunità di scelta, però, la piccola nipponica è disponibile anche a 369 euro senza anticipo. Ecco i dettagli dell’offerta.

Toyota Yaris: come è e caratteristiche tecniche

La Toyota Yaris Hybrid, pur mantenendo il suo Dna da auto compatta, ha subito un recente aggiornamento. Se la linea è rimasta quella dell’ultima generazione, qui spicca una motorizzazione Full Hybrid Electric più performante e un significativo miglioramento nei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Il nuovo modello è dotato di un cockpit digitale rivisitato, un sistema multimediale avanzato e la chiave digitale, che permette di aprire e avviare l’auto utilizzando lo smartphone.

La Yaris Hybrid Active protagonista dell’offerta di noleggio è dotata del noto motore ibrido da 116 Cv e 120 Nm di coppia. I consumi medi dichiarati sono molto interessanti: 3,8 litri ogni 100 km, con emissioni di CO2 di 87 g/km. Il prezzo di listino è di 24.550 euro, un aspetto basilare per valutare l’offerta di noleggio a lungo termine.

Toyota Yaris Active: l’offerta di noleggio ai privati

L’offerta di noleggio ai privati su Toyota Yaris ibrida Active è attiva per tutto il mese di maggio e prevede un buon numero di servizi inclusi e un intervallo di 36 mesi e 30.000 km totali.

Offerta di noleggio a lungo termine riferita a Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active

Canone: € 259 al mese, Iva esclusa

€ 259 al mese, Iva esclusa Anticipo: € 4.500,00.

Ecco i servizi inclusi:

copertura assicurativa con massimale RCA pari a € 26.000.000 e franchigia a carico del cliente pari a € 500,

con massimale RCA pari a € 26.000.000 e franchigia a carico del cliente pari a € 500, garanzia Furto & Incendio con Scoperto 10% minimo € 500 a carico del cliente,

con Scoperto 10% minimo € 500 a carico del cliente, garanzia Kasko con franchigia pari a € 500 a carico del cliente

con franchigia pari a € 500 a carico del cliente manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Toyota,

presso la rete ufficiale Toyota, assistenza stradale 24h 7 giorni su 7,

24h 7 giorni su 7, i mmatricolazione e messa su strada,

e messa su strada, montaggio ed attivazione dispositivo antifurto LoJack Classic,

gestione multe.

Conviene davvero? Pro e contro

La promozione di noleggio su Toyota Yaris Hybrid conviene per l’elevato numero di servizi inclusi, che consente di non doversi occupare delle spese impreviste. Il canone di noleggio, se si opta per questa formula con anticipo, è abbordabile e, inoltre, la dotazione della vettura, inoltre è piuttosto ricca.

L’anticipo, di contro, è considerevole e conviene solo se si ha la certezza di rispettare il range chilometrico di 10.000 km all’anno. Il canone è Iva esclusa, un aspetto che solitamente è poco avvezzo ai privati, abituati a considerare cifre chiavi in mano. Ottima, invece, la possibilità di scelta di una formula alternativa di noleggio senza anticipo, seppur con una rata mensile decisamente più alta.

Copyright Image: Sinergon LTD