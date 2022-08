Il Venturi Antarctica elettrico sfida le temperature sotto zero

Il Venturi Antarctica è stato realizzato per preservare l’ambiente della tundra ghiacciata. Si tratta di un veicolo elettrico che non solo elimina le emissioni, ma affronta anche il duro terreno in condizioni sotto zero.

Venturi Antarctica è un veicolo di ricerca completamente elettrico progettato per le condizioni di freddo estremo dell’Antartide. Il veicolo elettrico cingolato da 2,5 tonnellate è dotato di due motori elettrici. Ogni motore produce 60 kW di potenza.

La batteria di bordo ha una capacità di 52,6 kWh che fornisce un’autonomia stimata da 50 a 200 km. Venturi Antarctica può trasportare fino a 6 persone e ospitare attrezzature e una seconda batteria.

Attualmente l’Antarctica è in servizio presso la stazione di ricerca antartica Princess Elisabeth in Antartide. Sicuramente l’impegnativo ambiente nel quale si muove potrà dirci molto sull’utilizzo delle auto elettriche proprio a basse temperature e clima rigido.