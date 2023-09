Audi Q4 e-tron si aggiorna con più potenza, efficienza e autonomia

Da Audi in arrivo l’aggiornamento per Audi Q4 e-tron, con una serie di miglioramenti in termini di sterzo e sospensioni, prestazioni potenziate, maggiore capacità di ricarica e un’autonomia ulteriormente estesa.

Più potenza con il motore sincrono a magneti permanenti

Un’ulteriore efficienza è garantita dalle nuove versioni della Audi Q4 e-tron e della Audi Q4 Sportback e-tron, che adottano un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) al retrotreno. Questo motore è caratterizzato da una maggiore potenza ed efficienza rispetto ai modelli precedenti.

La versione Audi Q4 Sportback 45 e-tron, evoluzione del modello 40 e-tron 2WD, raggiunge un’autonomia di 562 km secondo il ciclo WLTP, un aumento di 22 chilometri rispetto al modello precedente. Questo risultato è notevole considerando che sia la variante SUV che la Sportback nella configurazione 45 e-tron 2WD ora dispongono di una potenza massima di 286 CV, un aumento di 82 CV rispetto alle versioni precedenti, e accelerano da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi invece dei precedenti 8,5 secondi.

La Audi Q4 45 e-tron e la Audi Q4 Sportback 45 e-tron sono disponibili anche nella configurazione quattro, con una potenza cresciuta da 265 a 286 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi, riducendo di 3 decimi il tempo rispetto al passato. Inoltre, le versioni di punta, ora denominate 55 e-tron quattro, vedono la loro potenza massima aumentare da 299 a 340 CV, riducendo il tempo per raggiungere i 100 km/h da 6,2 a 5,4 secondi. Inoltre, tutte le varianti sono in grado di raggiungere una velocità massima di 180 km/h.

La maggiore efficienza del nuovo motore elettrico posteriore è principalmente attribuibile a una gestione termica ottimizzata. Il sistema di raffreddamento, caratterizzato da un basso consumo energetico, utilizza nuovi componenti per la lubrificazione degli ingranaggi della trasmissione e il raffreddamento ad acqua della sezione esterna dello statore.

La batteria

Tutte le varianti della Audi Q4 e-tron sono equipaggiate con una batteria da 77 kWh netti (82 kWh nominali), la quale beneficia ora di un significativo miglioramento nella chimica delle celle.

Questo aggiornamento permette di incrementare la velocità di ricarica elettrica in corrente continua, portando l’accumulo dell’energia dal 10% all’80% in soli 28 minuti. Le versioni a trazione integrale quattro godono di una potenza massima di ricarica in corrente continua pari a 175 kW, un aumento di 40 kW rispetto al modello precedente.

Pianificazione dei viaggi

Il sistema di navigazione e pianificazione degli itinerari e-tron trip planner, accessibile tramite l’app myAudi e il sistema multimediale MMI, permette di calcolare istantaneamente quante ricariche saranno necessarie per raggiungere una destinazione specifica.

Questo sistema si adatta costantemente alle condizioni delle stazioni di ricarica, al traffico, alla topografia del percorso, allo stile di guida e alle condizioni ambientali, privilegiando le stazioni HPC (High Power Charging) per velocizzare la ricarica. Inoltre, è introdotta la funzione di precondizionamento della batteria per prepararla alla ricarica ad alta velocità, una novità per la gamma Audi Q4 e-tron. La funzione di postcondizionamento è altrettanto efficace nel raffreddamento dell’accumulatore in caso di elevate temperature dovute a un utilizzo intensivo o alla ricarica HPC.

Verso la guida autonoma

Per la prima volta, su richiesta, le Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron sono dotate del cambio di corsia assistito in combinazione con il cruise assist adattivo, un passo avanti nella direzione della guida autonoma.

Questo sistema, attivo su autostrade con velocità superiori a 90 km/h, fornisce indicazioni al conducente attraverso frecce bianche nel quadro strumenti e nell’head-up display con realtà aumentata, indicando se è sicuro cambiare corsia. In caso di inizio della manovra con l’indicatore di direzione, il sistema assiste attivamente il conducente nella sterzata grazie ai dati rilevati dal radar posteriore.

—–

