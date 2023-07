Nuove foto spia della Hyundai Ioniq 5 potrebbero celarne il restyling

A soli due anni dalla presentazione sul mercato, avvenuta nel febbraio 2021, la Hyundai Ioniq 5 potrebbe già essere oggetto di restyling estetico. Sembrano dimostrarlo alcune foto spia apparse in rete, che mostrano la vettura pesantemente camuffata per nasconderne il design, sulle strade di Seoul.

Il crossover coreano seguirebbe quindi le orme della cugina Kia EV6, che sorge sulla stessa piattaforma e che è stata presentata nello stesso anno, anche lei avvistata nelle scorse settimane pesantemente camuffata.

Restyling o nuovo allestimento

Non è chiaro se le foto spia nascondano un restyling o, più “semplicemente”, un nuovo allestimento. Del resto, da quel poco che si riesce a vedere, gli elementi stilistici già noti del modello si vedono tutti: i fari anteriori a Pixel LED tridimensionali, la grande luce posteriore che caratterizza l’auto a tutta larghezza, e anche il design dei cerchi subito riconoscibile come quello tipico della vettura.

È forse più probabile che, vista l’imminente presentazione della Hyundai Ioniq 5 N al festival di Goodwood, l’azienda coreana stia preparando anche un nuovo allestimento N Line per la Ioniq 5 tradizionale, come avviene sul resto della gamma, che quindi riprenda le linee più tese e sportive della supercar, ma nelle prestazioni della versione “normale”, già comunque altamente prestazionale visto che la top di gamma ha 325 CV dati da due motori elettrici.

Aggiornamenti interni

Che sia il restyling o il nuovo allestimento, si tratterebbe comunque di cambiamenti estetici anche all’interno. Seguendo la Ioniq 5 N, la Ioniq 6 e la nuova Kona, infatti, anche la Ioniq 5 dovrebbe avere un nuovo infotainment, con cornici più sottili per gli schermi e grafica aggiornata, nonché le ultime funzionalità in termini di infotainment.

Comunque, l’aggiornamento dovrebbe essere introdotto in Corea nell’estate del 2024 e in Europa e USA verso la fine del prossimo anno. Se così fosse, sarebbe introdotto a quasi 4 anni dalla presentazione, e quindi si porrebbe davvero come restyling di metà carriera della vettura.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.