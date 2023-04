Dalla Corea le fotospia della Hyundai Ioniq 5 N da 620 cv

Arrivano direttamente dalla Corea le foto spia della Hyundai Ioniq 5 N. La versione sportiva dell’auto elettrica che ha vinto il premio World Car of the Year nel 2022 sembra essere ancora più potente e aggressiva.

Non si sa ancora molto sulla Ioniq 5 N, anche se ovviamente quello che è certo è che sarà completamente elettrica, e che sarà una super sportiva in grado di soddisfare tutti gli appassionati di guida sportiva e sostenibile.

La Ioniq 5 N dovrebbe avere specifiche simili alla “cugina” sportiva Kia EV6 GT, considerando che le due auto condividono la stessa piattaforma E-GMP. Per la EV6, Kia utilizza una batteria da 77,4 kWh per produrre 576 CV e 740 Nm di coppia, spingendola da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Alcune fonti dicono che la Ioniq potrebbe superare i 600 CV per arrivare ad addirittura a ben 620 cv a disposizione. Una cavalleria monstre, che proietterebbe di diritto Hyundai tra le case più preformanti a livello sportivo.

Per una maggiore guidabilità, Hyundai dovrebbe anche migliorare la dinamica della Ioniq 5, con aggiornamenti alle sospensioni, ai freni e alle ruote. E sappiamo già che Hyundai ha in programma di introdurre cambi marcia simulati e un suono di limitatore di giri per imitare la trasmissione a doppia frizione presente in altre auto N. Inoltre, ci si aspetta il pulsante N Grin Shift, che fornirà alla Ioniq 5 N un’opzione in più, così come la trazione integrale con modalità drift.

La Ioniq 5 attuale ha un’autonomia fino a 488 km nella versione a trazione posteriore o 428 km di autonomia con trazione integrale. Si tratta di un chilometraggio che dovrebbe diminuire, proprio per l’aumento della potenza. Continuando con il confronto in casa, sappiamo ad esempio che la EV6 GT offre 331 km di autonomia.

In Hyundai non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma ci aspettiamo di vedere la Ioniq 5 N debuttare durante il 2023 prima di essere messa in vendita più tardi nello stesso anno. I mercati europei e coreani dovrebbero iniziare per primi, per poi passare in seguito anche negli Stati Uniti.

