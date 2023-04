Kia EV6 GT nominata World Performance Car 2023

Continua il successo della Kia EV6, che lo scorso anno si è aggiudicata il titolo di auto dell’anno. Questa volta è la versione sportiva a vincere un altro premio, con la Kia EV6 GT che si aggiudica il World Performance Car 2023 all’interno del Salone di New York.

Il veicolo, un crossover a trazione completamente elettrica, ha sbaragliato la concorrenza delle tradizionali auto sportive a benzina grazie alla sua potenza combinata di 430 kW, all’accelerazione di 0-100 km/h in soli 3,5 secondi e alla velocità massima di 260 km/h. Inoltre, l’EV6 GT offre un notevole spazio interno ed un design sofisticato, in sintonia con la nuova filosofia del brand Kia.

Kia è un’azienda che si è sempre distinta per la sua capacità di offrire soluzioni di mobilità innovative, in linea con lo spirito espresso nel claim del brand “Movement That Inspires”. La vittoria dell’EV6 GT al World Performance Car 2023 conferma ancora una volta l’impegno di Kia nella fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile e all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti di tutto il mondo.

Ma l’EV6 GT non è solo potenza ed energia. Il design del veicolo è stato studiato per essere in sintonia con la nuova filosofia del brand Kia, che pone il movimento al centro dello sviluppo umano. Il design sofisticato e gli spazi innovativi dell’EV6 GT sono progettati per ispirare gli individui a conoscere nuovi posti, instaurare nuove relazioni e intraprendere nuove esperienze. In questo modo, Kia vuole favorire queste connessioni ed essere di ispirazione con prodotti rivoluzionari, caratterizzati da funzionalità all’avanguardia per il tempo libero e per dedicarsi alle attività preferite.

Il premio World Performance Car 2023 conferisce ulteriore prestigio alla gamma di vetture di Kia, consolidando la sua posizione di leader mondiale nella fornitura di soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Grazie alla sua potenza, alla sua velocità e al suo design innovativo, l’EV6 GT rappresenta una scelta ideale per chi cerca un veicolo di altissima qualità, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti in fatto di mobilità.

