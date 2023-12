Esodo Natale 2023: in vista dell’aumento del traffico veicolare tipico del periodo natalizio, Anas ha adottato misure strategiche per facilitare la circolazione sulla rete stradale e autostradale. L’azienda ha annunciato la rimozione di 171 cantieri fino all’8 gennaio, con l’obiettivo di offrire un viaggio più confortevole e sicuro durante le festività natalizie, sia per spostamenti brevi che per viaggi di lungo raggio.

In questi giorni, è previsto, infatti, un aumento del traffico di circa il 20% a livello nazionale, con oltre 6,5 milioni di persone che si sposteranno sulle strade e autostrade Anas.

Esodo Natale 2023: le tratte stradali più trafficate

Il traffico intenso lungo le tratte maggiormente frequentate dovrebbero concentrarsi nelle giornate di sabato 23, domenica 24 e martedì 26 dicembre 2023.

Le zone più trafficate saranno il Grande Raccordo Anulare di Roma e la SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga” a Milano, con previste diminuzioni di traffico fra il 20% e il 40% nel periodo compreso le due settimane festive.

La A2 “Autostrada del Mediterraneo” vedrà un significativo incremento del traffico, in particolare nei giorni di esodo, con picchi comparabili a quelli estivi. La crescita del traffico riprenderà il 30 dicembre e si intensificherà fino al 7 gennaio.

Per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza, saranno sospesi i mezzi pesanti nei giorni 24, 25 e 26 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 22:00.

Per chi si mette in viaggio con un veicolo elettrico: attualmente sono 100 le stazioni di ricarica ad alta potenza (High Power Charger – HPC) Free To X, attive sulla rete autostradale con un’interdistanza media di 80 km, distribuite sulle principali direttrici della rete in gestione.

Per la sicurezza su strada e per un viaggio sicuro ricordatevi sempre di:

Tenervi costantemente aggiornati sulla situazione del traffico per pianificare al meglio le partenze

Controllare adeguatamente il proprio veicolo, in particolare pneumatici e freni

Adottare sempre la massima prudenza, ricordando di allacciare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (inclusi i seggiolini per bambini), e di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza;

Non distraetevi alla guida, soprattutto con i dispositivi mobili

Infine, durante il viaggio restare sempre aggiornati sulle condizioni di viabilità mediante i canali: autostrade.it, RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero gratuito 803.111, attivo 24 ore su 24. L’evoluzione del traffico è consultabile anche tramite l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.

