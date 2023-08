CGM 569 C-MAX: il nuovo casco modulare

CGM 569 C-MAX: con buona pace dei puristi, quelli per i quali l’unico casco da usare in moto è integrale, magari anche quando ci sono 40° C all’ombra e l’asfalto è rovente, sono sempre più numerosi i motocilisti (e gli scooteristi) che scelgono un casco modulare, da usare tutti i giorni per andare al lavoro e da indossare nel week-end quando finalmente ci si può concedere qualche escursione in giro, a macinare chilometri.

Si chiama C-MAX il modulare che CGM dedica a chi ama vivere ogni giorno nuove emozioni: stile e funzionalità si combinano ad offrire comfort e prestazioni all’avanguardia in ogni condizione, dall’abituale percorso urbano ai sentieri più avventurosi, perché grazie alla doppia omologazione P/J è possibile viaggiare in configurazione chiusa o aperta.

CGM 569 C-MAX è dotato di visiera con trattamento antigraffio, basculante, con blocco in posizione chiusa e profilo superiore aerodinamico, predisposta Pinlock 70 e di visiera parasole interna a scomparsa, abbinata al sistema di ventilazione Air Stream System a tre zone e canalizzazione interna.

Gli interni estraibili termoformati, con profilo esagonale per un miglior comfort di calzata e con bande riflettenti per aumentare la sicurezza passiva, hanno predisposizione per l’interfono, mentre l’imbottitura interna prevede un apposito alloggio per le aste degli occhiali. Completano le dotazioni di serie il deflettore paranaso, quello paramento e l’elastico fermacinturino.

Il casco CGM 569 C-MAX è disponibile in versione monocolore in Nero opaco; Antracite satinato; Blu satinato; Bianco e Nero; mentre la versione 569 C-MAX City è disponibile in Nero Giallo fluo opaco; Nero Rosso opaco; Grafite Nero e Nero Fucsia fluo opaco.

