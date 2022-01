Casco Troy Lee Design SE5: nuove caratteristiche tecniche

Il casco preferito dai piloti più veloci al mondo.

Il casco Troy Lee Design SE5 è in grado di stupire gli amanti del genere grazie al design raffinato e agli standard di tecnologia sempre più evoluti. L’ultimo modello della casa, disponibile in fibre di carbonio o in fibre composite, presenta caratteristiche tecniche migliorate, a partire dal sistema di ventilazione composto da prese d’aria più ampie posizionate sulla parte frontale e superiore del casco, e dalle lamelle laterali sulla mentoniera, con l’obiettivo di incrementare il comfort e la traspirazione.

Casco Troy Lee Design SE5: caratteristiche

Il casco Troy Lee Design SE5 è stato testato in fase di progettazione dai piloti più veloci al mondo, tra i quali il campione di Supercross Justin Barcia, al fine di proporre un prodotto sicuro, confortevole e funzionale durante le avventure in moto. Il nuovissimo casco di Troy Lee Designs presenta la rivoluzionaria tecnologia MIPS Integra, l’ultima generazione, ancora più leggera, sottile e perfettamente integrata nel casco, garantendo i più alti livelli di protezione e riducendo il rischio di lesioni causate dagli impatti.

Co-modellato nella calotta interna e al di sopra della schiuma in EPS a doppia densità per donare il massimo comfort, il caratteristico strato giallo a basso attrito protegge dagli impatti a bassa velocità.

Il nuovo casco è dotato di Collarbone Mitigation System, un intelligente meccanismo studiato per proteggere spalla e clavicola, oltre al sistema Smart Shear, una serie di viti pre-intagliate che permettono lo stacco automatico della visiera, evitando la sua rottura e proteggendo al contempo il pilota in caso di impatti.

Al fine di ottimizzare traspirabilità e vestibilità del prodotto, i guanciali pre-formati dell’ultimo SE5 sono stati ideati in Dri-Lex, un tessuto tecnico studiato per assicurare una traspirazione ottimale, e una fodera interna in fibre antimicrobiche X-Static, per il massimo dell’igiene.

Il modello SE5 Carbon è dotato di un guscio in carbonio leggero con imbottitura interna in schiuma EPS a doppia densità che aiuta ad attutire e ad assorbire i colpi in caso di impatti. Inoltre, il Collarbone Mitigation System riduce l’energia degli impatti del casco sulla clavicola grazie ad un inserto speciale in EPP nella mentoniera in grado di proteggere questa delicata zona del corpo.

I guanciali si sganciano rapidamente in caso di necessità e la fodera interna è interamente removibile e lavabile, per permettere cura e igiene maggiori. Infine, il sistema Double-D con anelli in titanio aiuta a rendere la chiusura del casco più rapida e facilmente regolabile.

L’alternativa, SE5 Composite, è il casco creato con fibre di vetro aerospaziali e chiusura Double-D con leggeri anelli in acciaio inossidabile. Lo strato interno in EPS a doppia densità garantisce inoltre la massima sicurezza in moto. Anche in questo modello sono state introdotte la fodera lavabile XStatic XT2 e i guanciali a sgancio rapido, oltre all’innovativa tecnologia MIPS Integra.

—–

