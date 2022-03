Shark Spartan RS 2022: tanta sicurezza senza compromessi

Lo Spartan RS è il primo casco omologato ECE 22-06 da Shark Helmets.

Shark Spartan RS 2022 è l’ultimo nato della famiglia dei caschi Spartan e l’assoluta novità Shark. Lo Spartan RS è il primo casco omologato ECE 22-06 della casa francese. Questo nuovo integrale, grazie alle sue doti costruttive e alla filosofia Shark volta al massimo assorbimento dell’energia generata da un urto, ha superato brillantemente le sfidanti richieste della nuova normativa di omologazione senza dimenticare il lato estetico, che in questo caso si inserisce nel più puro stile roadster.

Con Spartan RS, Shark raggiunge i massimi livelli di sicurezza. La combinazione fra la calotta esterna multi-assiale e l’EPS multi-densità interno assicura il più alto livello di protezione e supera gli standard imposti anche dalla nuova normativa ECE 22-06.

La visiera ultra-performante VZ 300, già adottata dallo Spartan GT, è in grado di offrire una qualità ottica unica, ed è stata ideata per essere in classe 1 a spessore variabile, in modo da evitare qualunque distorsione visiva a qualunque angolazione. Ultra resistente, questa visiera, offre un livello di protezione supplementare, grazie al suo sistema di chiusura con 4 punti di ancoraggio, direttamente ispirato dal Race-R Pro GP. La visiera parasole interna è omologata UV380 e offre un’ergonomia ottimizzata, con un sistema di dentatura che ne permette un posizionamento preciso.

­­Shark Spartan RS 2022: caratteristiche

Calotta in fibra di carbonio e fibre di vetro multiassiali

2 taglie di calotta, per un adattamento morfologico ottimale

Fibbia “doppia D”

EPS (Expanded polystyrene) multi-densità

Visiera di classe ottica 1 senza alcuna distorsione

Trattamento antigraffio

Sistema a 4 punti di ancoraggio, ispirato al Race R Pro GP

Pinlock 120 Max Vision fornito insieme al casco

Sistema a cremagliera dentellata per un posizionamento più preciso

6 diversi colori di visiera disponibili

Alveotech tessile con omologazione Sanitized

Lato interno smontabile e lavabile in lavatrice (massimo 30 °C)

Sottogola anti-turbolenza amovibile

Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali

Compatibile con Sharktooth Prime

Aerazione: 3 ingressi d’aria / 4 estrattori d’aria

