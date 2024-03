Mercato auto usate febbraio 2024 in crescita del +14,1%

Il mercato dell’auto usata continua a segnare una crescita anche nel mese di febbraio 2024, con un significativo aumento dei passaggi di proprietà delle autovetture del +15,6% rispetto a febbraio 2023. Questo incremento, del +10,1% su base giornaliera, sottolinea la costante preferenza per dell’usato rispetto al nuovo, con un rapporto di 185 auto usate vendute ogni 100 nuove a febbraio, che sale a 193 nel cumulato dei primi due mesi dell’anno.

Anche il settore delle due ruote mostra un trend positivo, con un aumento del +14,3% nei passaggi di proprietà dei motocicli su base annua, equivalente a un +8,8% su base giornaliera.

Per quanto riguarda le minivolture, le auto a diesel restano in testa nonostante un lieve calo al 49,7% di quota, seguite dalle ibride benzina al 7,9% e dalle GPL al 7,5%. Si segnala inoltre un incremento significativo delle minivolture di auto ibride diesel, che crescono del 60,5% ma restano sotto il 2% di quota.

Nel complesso, i primi due mesi del 2024 hanno registrato un aumento del +14,1% nei trasferimenti netti di autovetture, del +11,4% per i motocicli e del 13,2% per tutti i veicoli, rispetto allo stesso periodo del 2023.

Complessivamente nel primo bimestre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 le radiazioni hanno archiviato incrementi del 34,4% per le autovetture, del 23,5% per i motocicli e del 35,4% per tutti i veicoli.

Preferiti i carburanti tradizionali

Per quanto riguarda le alimentazioni le preferenze dei consumatori sono ricadute ancora una volta sui carburanti tradizionali (gasolio e benzina); la quota delle vetture ibride a benzina di seconda mano si attesta tuttavia al 6,3%, evidenziando un aumento del 72,4%. Sempre al palo le compravendite di auto elettriche, che seppure in crescita del 71,2%, non superano ancora lo 0,6% di quota.

