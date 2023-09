Ferretti Group Monaco Yacht Show 2023: sono sette le meravigliose barche in esposizione: Riva 130’ Bellissima, Custom Line Navetta 42 e Custom Line 140’, Pershing GTX116, Pershing 140, wallywhy200 e wallypower58. Il Gruppo festeggia anche i 60 anni di CRN, il brand bespoke con una inimitabile storia di eccellenza, artigianalità e innovazione Made in Italy.

CRN festeggia questo anniversario con un importante capitolo della sua storia di eccellenza e innovazione: il conseguimento della certificazione Sustainable Powered Yacht (SuP- Y). Grazie al lavoro coeso tra la Ferretti Group Super Yacht Division, Weichai Power Science & Technology Division e Rina Services Spa, è infatti stato possibile lavorare a un’architettura sostenibile che prevede l’installazione di moderne celle a combustibile a bordo di un superyacht CRN.

La nuova tecnologia rappresenta un traguardo unico all’interno del comparto e muove i primi passi verso la nautica del futuro, grazie a una soluzione di facile gestione che soddisfa tutti i requisiti normativi per un’implementazione sicura.

Al fianco del Gruppo, come sempre, partner del lusso che allietano gli ospiti e visitatori con tanti eventi in programma. Range Rover, confermato come partner ufficiale automobilistico, Flexjet, leader nella private aviation, seguiti da Agath, Venini, Culti, Perennials e Ethimo che firmano gli eleganti arredi interni ed esterni.

Tra i numerosi partner italiani anche Dolce & Gabbana che firma le divise tailor-made dello staff, Frette, Lavazza con l’ultima selezione di miscele, e La Scolca e Veuve Clicquot per degustare nuove proposte di qualità. Immancabile anche il Monaco Yacht Club.

