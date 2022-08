Lo yacht ISA MY ARIA SF da 25 mln € in fiamme a Formentera

Immagini incredibili nel video che ha visto come protagonista l’incendio dello yacht dell’imprenditore Paolo Scudieri, proprietario del gruppo Adler, al largo di Formentera. Lo yacht, che a quanto pare era al suo primo viaggio in mare, è il ISA MY ARIA SF, al quale avevamo dedicato un articolo con foto e caratteristiche giusto qualche giorno fa.

A settembre il MY ARIA SF, realizzato da ISA brand di Palumbo Superyacht, sarebbe stato presentato al Cannes Yacht Festival. Dotato di tre ponti e cinque camere da letto, ospitava anche una palestra ed una piscina. Montava 2 motori CAT C32 ACERT da 1300 cv in grado di far raggiungere la velocità massima di 16 nodi ed una velocità di crociera a 14.5 nodi.

Illesi i nove passeggeri e i sette membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo. Da quello che sappiamo l’equipaggio ha provato a domare l’incendio avvenuto a Cala Saona, sulla costa ovest di Formentera, ma quando le fiamme si sono estese hanno dovuto abbandonare lo yatch.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio.

