Venini sale a bordo degli yachts Custom Line

Venini Custom Line: l’azienda emblema della creatività e dell’arte vetraria italiana continua la collaborazione con il marchio del Gruppo Ferretti. Heritage, qualità, artigianalità e unicità sono i valori che accomunano i due brand portavoce del Made in Italy.

Le creazioni esclusive di Venini salgono così a bordo dei più recenti modelli del cantiere, Custom Line 140’ e Custom Line 30’, integrandosi naturalmente nei progetti di interior design e arricchendoli con colori vivi e forme sinuose, create dai maestri vetrai nelle fornaci veneziane.

Ammiraglia della flotta, Custom Line 140’ è un’opera d’arte navale capace di unire l’ingegneria più innovativa e il raffinato savoir faire Made in Italy genera emozioni senza fine. Un progetto che porta la firma di Francesco Paszkowski Design per la progettazione degli esterni e degli interni, con la collaborazione di Margherita Casprini e del Custom Line Atelier per gli interni, caratterizzati da una piena armonia tra le finiture di arredi, accessori e complementi e le soluzioni progettuali dell’intero yacht. Qui ogni dettaglio presente è frutto di un’accurata ricerca e attenzione per consentire all’armatore e ai suoi ospiti di godere al meglio della vita a bordo.

Yacht romantico e ricco di charme, Custom Line Navetta 30 è contrassegnato da una grande eleganza. Firmato da Antonio Citterio Patricia Viel e da Filippo Salvetti unisce il linguaggio architettonico della tradizione nautica, alla scelta di materiali naturali, lavorazioni preziose e alla potenza della luce. La metafora del mare è resa evidente anche nei cromatismi, a partire dalla scelta del blu, nell’attenzione ai dettagli e nelle lavorazioni che rimandano alla nobile arte dell’ebanisteria.

Venini Custom Line: a bordo le icone di Art Glass e Art Light

Venini si inserisce in questi progetti con una selezione delle sue icone di Art Glass e Art Light realizzate con colori customizzati per accompagnare le scelte stilistiche di ogni ambientazione.

A bordo di Custom Line 140’, i vasi Deco, con il loro decoro ad anelli che si ripetono e sembrano muoversi come cerchi nell’acqua con onde e riflessi, e i Monofiori Balloton, la cui lavorazione ricrea con il vetro l’effetto matelassé, richiamano le infinite tonalità del mare, dal verde acqua al blu intenso, personalizzando i ponti di prua, il living e la cabina armatoriale.

I vasi Labuan, con le loro forme morbide e sinuose ispirate all’Oriente, e i vasi Idria portano un tocco di eleganza senza tempo nella cabina Vip, mentre i Tiara di Francesco Lucchese, caratterizzati da una lavorazione a balloton che crea effetti ottici geometrici dalle mille sfaccettature, impreziosiscono il dining.

Nella lobby centrale, una scala dal design minimalista, che collega il ponte principale a quelli inferiore e superiore, è dominata dalle lampade a sospensione Rotondo design by Peter Marino realizzate mediante la tecnica delle “Fasce”: il maestro cola a caldo, amalgamandoli, dei nastri colorati che avvolgono i volumi geometrici di vetro cristallo, creando dei vortici luminosi dalla bellezza drammatica. Si ottiene così una contrapposizione di grande effetto tra la trasparenza del cristallo e il peso del materiale che regala un’atmosfera calda e suggestiva.

Per salire a bordo di Custom Line Navetta 30, è stata scelta la collezione a edizione limitata Pyros di Emmanuel Babled, le cui superfici materiche diventano la memoria dei colori proiettati come meteoriti sul vetro, secondo l’istinto compositivo dell’autore, ricordando la gestualità dell’“Action painting”. Ciascun Pyros é unico ed irripetibile, numerato e datato nell’esatto giorno della sua realizzazione.

Arricchisce i living anche il vaso Coccio, contraddistinto da una fantasia di Murrine che ne esalta la forma, con un disegno grafico capace di valorizzare l’arte vetraria di Venini. Nella cabina armatore, i vasi Tiara di Francesco Lucchese regalano preziosi riflessi luminosi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED