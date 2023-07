Nuovo Custom Line 140 2023: eleganza senza tempo, comfort assoluto e tecnologie d’avanguardia sono i punti di forza del nuovo scafo Custom Line 140, ammiraglia planante presentata per la prima volta lo scorso anno a Cannes. Il varo è avvenuto presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona.

Il secondo scafo di Custom Line 140 nasce dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group, a cui si affianca la maestria di Francesco Paszkowski Design per la progettazione del design degli interni e degli esterni. Per l’interior si conferma strategico il ruolo del Custom Line Atelier, che ha lavorato in costante rapporto con l’armatore per interpretarne i desiderata di stile e rendere lo scafo un ritratto autentico di chi lo vive.

Nuovo Custom Line 140 2023: caratteristiche

Con un profilo slanciato e potente, Custom Line 140’ misura 42,61 metri di lunghezza per 8,54 metri di baglio massimo. Il carattere è marcatamente sportivo, con linee tese da prua a poppa, che danno vita a una straordinaria alternanza materica e cromatica delle superfici strutturali chiare e le vetrate scure.

La nuova ammiraglia Custom Line è un’opera di ingegneria navale che utilizza l’innovativa tecnologia di alleggerimento della fibra di carbonio e di materiali ibridi per offrire prestazioni elevate. In ogni ambiente è protagonista la luce naturale, che si diffonde attraverso ampie superfici vetrate a tutta altezza che offrono un contatto diretto con il mare.

Il design delle aree esterne e interne, moderno ed elegante, si ispira all’architettura residenziale, unendovi un’accurata ricerca volta ad esaltare forme e volumi. Gli arredi sono stati realizzati secondo i desiderata dell’armatore e in collaborazione con rinomati brand di design, utilizzando materiali pregiati e ricercati.

Tra questi il granito dalle scaglie oltremare, da cui il nome Volga Blue; l’ampia varietà dei marmi come il Matt Sahara Noir levigato, l’Orobico lucido o il Calacatta Gold e il Noce Americano finitura Carbonio.

L’utilizzo sapiente dei colori ha un ruolo fondamentale nell’estetica dello scafo, conferendo un’atmosfera fresca e sofisticata. Gli accostamenti di tonalità chiare e neutre, come il tortora, il sabbia e il bianco, si mescolano armoniosamente con nuances più scure e particolari, come il

petrolio, il blu, il tabacco o il verde fumo.

