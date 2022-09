Isa GT 33: il brand di Palumbo Superyachts annuncia il lancio di un nuovo modello della linea Granturismo il compatto 33 metri dalle linee sinuose e dall’anima sofisticata. Enrico Gobbi – Team for Design è l’artefice del design esterno e interno, mentre l’architettura navale è a cura di Isa Yachts.

Isa GT 33: caratteristiche

Isa GT 33 nasce ispirandosi alle sorelle maggiori, un progetto competitivo che ha come obiettivo quello di incapsulare le forme incisive, le innovazioni ed i dettagli originali della linea Granturismo. Il design degli esterni presenta un grande effetto coupé che si contraddistingue per la prua pronunciata, la sovrastruttura posizionata verso poppa e per gli archi che includono tutti i ponti.

Il main deck e l’upper deck presentano un layout di continuità interno/esterno evidenziato dall’utilizzo degli stessi materiali e dalla progettazione mirata del sistema di illuminazione. Grazie anche al pavimento su un unico livello, queste aree si fondono per ottenere un ambiente dinamico e versatile. E ancora, in questa ottica, i divani del pozzetto sul ponte principale sono stati studiati per non creare ostruzione alla vista per chi si trova all’interno. Tipico dei progetti Isa GT, l’upper deck presenta una sala da pranzo circolare che grazie alla finestratura con apertura a 180 gradi scopre la vista al pozzetto, creando anche in questo caso uno spazio unico dentro/fuori. Compatto ma funzionale, Isa GT 33 dispone di una piscina con idromassaggio a prua.

Isa GT 33 è in grado di ospitare fino a 10 persone, l’Armatoriale di trova a prua del main deck, mentre sottocoperta sono presenti 2 cabine VIP e 2 cabine doppie con letti gemelli. Il servizio è garantito da 5 persone di equipaggio.

Con scafo e sovrastruttura in alluminio, ISA GT 33 è equipaggiato con 2 x MTU da 1620cv che possono spingere questa imbarcazione fino ad una velocità massima di 21 nodi e garantiscono una velocità di crociera a 19 nodi.

