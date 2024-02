Cantiere delle Marche Nauta Air 110: il nuovo explorer yacht

Cantiere delle Marche ha venduto un Nauta Air 110 a un armatore australiano esperto, uno yacht per armatori avventurosi che cercano di esplorare le meraviglie nascoste degli oceani con comfort, sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Il nuovo yacht Nauta Air 110 di Cantiere delle Marche è stato venduto all’armatore Marcus Blackmore, un imprenditore di successo e un benefattore, ma anche un velista di fama internazionale. Insieme a sua moglie Caroline, infatti, hanno partecipato a una moltitudine di

importanti regate con i loro tre Southern Wind (tutti battezzati Ammonite) ed hanno esplorato alcuni degli arcipelaghi più remoti dell’Oceano Pacifico.

La nuova serie Nauta Air è infatti nata per offrire un autentico explorer yacht che avesse però lo stile e l’eleganza di uno yacht di lusso. La serie, progettata da Nauta Yachts, si caratterizza per un profilo molto pulito, generosi volumi interni e aree esterne molto ampie, ed è un chiaro esempio dell’approccio proattivo di Cantiere delle Marche, anche per quanto riguarda il design degli yacht.

Il Nauta Air 110 è essenzialmente funzionale e pratico nella sua eleganza sobria, presenta uno scafo robusto in acciaio e attrezzature super affidabili per affrontare lunghe navigazioni in tutte le condizioni meteorologiche in piena sicurezza e comfort. Il concetto della gamma Nauta Air è enfatizzare una connessione senza soluzione di continuità tra spazi interni ed esterni. La grande scala di poppa riassume questo concetto, servendo da invito al mare quando si è a bordo e viceversa.

Questo tratto distintivo, unito al pescaggio molto modesto di tutte le imbarcazioni di questa serie, è molto apprezzato da molti armatori, poiché lo yacht può ancorare in prossimità della costa e l’ampia scalinata poppiera offre un ambiente ideale per godersi momenti di relax con i piedi immersi in mare e lo sguardo rivolto alla bellezza della costa.

Sia il design esterno che quello interno sono stati sviluppati da Mario Pedol e Massimo Gino di Nauta Yachts. La loro esperienza ha dato origine a un layout su misura, pensato per adattarsi allo stile di vita degli armatori, con ampie aree esterne sul Main e sull’Upper deck e le aree pranzo esclusivamente all’aperto, sulla terrazza poppiera dell’Upper deck e nell’amplissimo Sun deck.

Con una lunghezza fuori tutto di 33,50 metri e una larghezza di 7,50 metri, equipaggiato con due motori Caterpillar C18 Acert da 533 kW ciascuno, lo yacht avrà un’autonomia di oltre 4.000 miglia nautiche a 10 nodi.

Copyright Image: Sinergon LTD